https://arabic.sputniknews.com/20220630/تلسكوب-روسي-يكتشف-واحات-الهيدروجين-الغامضة-على-خط-استواء-المريخ-1064450458.html
"تلسكوب" روسي يكتشف واحات الهيدروجين الغامضة على خط استواء المريخ
"تلسكوب" روسي يكتشف واحات الهيدروجين الغامضة على خط استواء المريخ
تمكن تلسكوب "فراند" الروسي على متن المركبة الفضائية "TGO" التابعة للمهمة الروسية الأوروبية "إكسومارس" من تجميع خريطة جديدة لمحتوى الهيدروجين في تربة المريخ... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T09:31+0000
2022-06-30T09:31+0000
2022-06-30T09:31+0000
روسيا
روسكوسموس
كوكب المريخ
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وقالت شركة "روسكوسموس" الروسية، في بيان "تم إنشاء خريطة جديدة لمحتوى الهيدروجين في تربة المريخ وفقًا لبيانات التلسكوب النيوتروني الروسي "FREND" على متن المركبة الفضائية TGO التابعة للمهمة الروسية الأوروبية "إكسومارس-2016. يمكنك أن ترى فيها "أرضا قاحلة "واسعة و"الواحات" المميزة حيث يزيد محتوى الهيدروجين في التربة عن 20% ".وأضاف بيان الشركة "يلاحظ أن ظهور مثل هذه "الواحات" عند خطوط العرض المعتدلة لا يمكن تفسيره بعد، لأن درجة حرارة وضغط الغلاف الجوي هناك لا يفضلان الحفاظ على المياه".وأضاف البيان "على كوكب المريخ، تُلاحظ هذه القيمة بالفعل عند خطوط العرض القطبية فوق 60 درجة - حيث يرى الجهاز مناطق التربة الصقيعية. عند خطوط العرض المعتدلة (نطاق حول خط الاستواء يصل إلى 50 درجة شمالًا وجنوبًا)، عادة يفترض أن تكون نسبة WEH قليلة. وأوضح العلماء في هذه الحالة أننا تعاملنا مع الهيدروجين في تركيب المعادن الرطبة (في مثل هذه المعادن يدخل الهيدروجين في التركيب الكيميائي للجزيء).تُظهر الخريطة الجديدة 23 منطقة ذات محتوى مائي مرتفع (WEH> 5%)، وهي محاطة بمناطق ذات محتوى أقل بكثير. توجد اثنتان من هذه "الواحات" على مقربة نسبية من خط الاستواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وكالة-الفضاء-الأوروبية-تعلن-استئناف-النقاش-مع-نظيرتها-الروسية-حول-مهمة-لاستكشاف-المريخ-1063535745.html
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روسيا, روسكوسموس, كوكب المريخ
"تلسكوب" روسي يكتشف واحات الهيدروجين الغامضة على خط استواء المريخ
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تمكن تلسكوب "فراند" الروسي على متن المركبة الفضائية "TGO" التابعة للمهمة الروسية الأوروبية "إكسومارس" من تجميع خريطة جديدة لمحتوى الهيدروجين في تربة المريخ واكتشاف تراكمات غامضة لهذا العنصر على الكوكب الأحمر.
وقالت شركة
"روسكوسموس" الروسية، في بيان "تم إنشاء خريطة جديدة لمحتوى الهيدروجين في تربة المريخ وفقًا لبيانات التلسكوب النيوتروني الروسي "FREND" على متن المركبة الفضائية TGO التابعة للمهمة الروسية الأوروبية "إكسومارس-2016. يمكنك أن ترى فيها "أرضا قاحلة "واسعة و"الواحات" المميزة حيث يزيد محتوى الهيدروجين في التربة عن 20% ".
وأضاف بيان الشركة "يلاحظ أن ظهور مثل هذه "الواحات" عند خطوط العرض المعتدلة لا يمكن تفسيره بعد، لأن درجة حرارة وضغط الغلاف الجوي هناك لا يفضلان الحفاظ على المياه".
وأضاف البيان "على كوكب المريخ، تُلاحظ هذه القيمة بالفعل عند خطوط العرض القطبية فوق 60 درجة - حيث يرى الجهاز مناطق التربة الصقيعية. عند خطوط العرض المعتدلة (نطاق حول خط الاستواء يصل إلى 50 درجة شمالًا وجنوبًا)، عادة يفترض أن تكون نسبة WEH قليلة. وأوضح العلماء في هذه الحالة أننا تعاملنا مع الهيدروجين في تركيب المعادن الرطبة (في مثل هذه المعادن يدخل الهيدروجين في التركيب الكيميائي للجزيء).
تُظهر الخريطة الجديدة 23 منطقة ذات محتوى مائي مرتفع (WEH> 5%)، وهي محاطة بمناطق ذات محتوى أقل بكثير. توجد اثنتان من هذه "الواحات" على مقربة نسبية من خط الاستواء.