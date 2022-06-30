جورج وسوف يفاجئ الجمهور بوزن زائد وعكاز أثناء حفله الغنائي في السعودية... صور وفيديو
14:37 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 30.06.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
الفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تفاجأ جمهور الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الخميس، بسبب ظهوره في أحدث حفلاته الغنائية، والذي أحياه في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن "موسم جدة".
وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح "ليالينا-بنش مارك"، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.
🤩— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) June 30, 2022
الطرب وسلطانه 🎶
في #موسم_جدة ✨@wassouf
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه #جورج_وسوف pic.twitter.com/BqQSxwlYPx
وفي الحفل، توجه جورج وسوف بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة، منها "خسرت كل الناس"، و"علم قلبي الشوق"، و"الهوى سلطان"، و"سهرت الليل".
🤩— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) June 29, 2022
جدة ياروحي 🎶@wassouf
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #جورج_وسوف pic.twitter.com/X4qOSUlYDz
وشارك جورج وسوف حفله الغنائي، أمس الأربعاء، الفنان التونسي، صابر الرباعي.
وكان جورج وسوف أحيا حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي وصفه بأنه "ليلة في العمر".