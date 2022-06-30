https://arabic.sputniknews.com/20220630/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتي-كويبيشيفسكي-وكيروفسكي-بقذائف-عيار-155-مليمترا-1064438412.html
دونيتسك… القوات الأوكرانية تقصف منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي بقذائف عيار 155 مليمترا
دونيتسك… القوات الأوكرانية تقصف منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي بقذائف عيار 155 مليمترا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي في... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T01:55+0000
2022-06-30T01:55+0000
2022-06-30T01:55+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وأوضح المكتب في بيان نشر عبر "تليغرام" أنه: "في الساعة 00.10 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي، وتم إطلاق 15 قذيف من عيار 155 ملم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا
دونيتسك… القوات الأوكرانية تقصف منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي بقذائف عيار 155 مليمترا
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي في الجمهورية بـ 15 قذيفة هاون من عيار 155 مليمترا.
دونيتسك - سبوتنيك
. وأوضح المكتب في بيان نشر عبر "تليغرام" أنه: "في الساعة 00.10 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي، وتم إطلاق 15 قذيف من عيار 155 ملم".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما ونزع سلاح أوكرانيا
والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.