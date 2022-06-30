https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيس-وزراء-إسرائيل-ينقل-صلاحياته-إلى-وزير-الخارجية-1064460745.html

رئيس وزراء إسرائيل ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

رئيس وزراء إسرائيل ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه قد تمت مراسم نقل صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي من نفتالي بينيت، الذي شغل هذا المنصب العام الماضي، إلى وزير الخارجية... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T12:31+0000

2022-06-30T12:31+0000

2022-06-30T12:31+0000

العالم

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وقال المكتب في بيان اليوم الخميس: أقام رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد مراسم تسليم متواضعة في مكتب رئيس الوزراء في القدس".وحضر المراسم كبار مسؤولي كلا المكتبين وأفراد عائلتيْ بينيت ولابيد.شكر بينيت لبيد وقال كلمات فراق لخلفه وأفراد عائلته. وسيصبح لبيد رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، قبل وقت قليل من اليوم، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.وصوّت البرلمان الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة لصالح حلّ نفسه، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الكنيست التلفزيونية الرسمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/إعلام-بينيت-يبلغ-أعضاء-كتلته-عزمه-عدم-الترشح-في-الانتخابات-المقبلة-1064428472.html

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