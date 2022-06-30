عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/طبق-السلطة-الروسية-يختفي-من-قائمة-مقهى-قمة-الناتو-1064454537.html
طبق "السلطة الروسية" يختفي من قائمة مقهى قمة الناتو
طبق "السلطة الروسية" يختفي من قائمة مقهى قمة الناتو
اختفت "السلطة الروسية" من قائمة المقاهي في مركز معارض IFEMA في مدريد، حيث تقام الأحداث الرئيسية لقمة الناتو، وأعيدت تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، بحسب وكالة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:51+0000
2022-06-30T10:51+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064395595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14bd01d0ca3e2655227fec8b2bb66745.jpg
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سيكستا" التلفزيونية الإسبانية أن المسؤولين والصحفيين فوجئوا برؤية "سلطة روسية" على قائمة أحد المقاهي التي تخدم قمة الناتو في مدريد. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الطبق نفد "في غمضة عين".واختفت "السلطة الروسية" من قائمة الطعام التي يقدمها المقهى في IFEMA، حيث تُعقد قمة الناتو، وأعيد تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، على الرغم من أن السعر والمكونات ظلت كما هي"، بحسب الوكالة.تسمى "السلطة الروسية" في إسبانيا سلطة أوليفييه. يُعتقد أن الطبق سمي بهذه الطريقة، لأنه بعد ثورة 1917 في روسيا، قام المهاجرون الذين غادروا البلاد بنشر الوصفة في جميع أنحاء العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064395595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d281d667e5e3bf7097fd5353f3a5459d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

طبق "السلطة الروسية" يختفي من قائمة مقهى قمة الناتو

10:51 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guayصورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
تابعنا عبرTelegram
اختفت "السلطة الروسية" من قائمة المقاهي في مركز معارض IFEMA في مدريد، حيث تقام الأحداث الرئيسية لقمة الناتو، وأعيدت تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، بحسب وكالة "أوروبا برس".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سيكستا" التلفزيونية الإسبانية أن المسؤولين والصحفيين فوجئوا برؤية "سلطة روسية" على قائمة أحد المقاهي التي تخدم قمة الناتو في مدريد. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الطبق نفد "في غمضة عين".
واختفت "السلطة الروسية" من قائمة الطعام التي يقدمها المقهى في IFEMA، حيث تُعقد قمة الناتو، وأعيد تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، على الرغم من أن السعر والمكونات ظلت كما هي"، بحسب الوكالة.
تسمى "السلطة الروسية" في إسبانيا سلطة أوليفييه. يُعتقد أن الطبق سمي بهذه الطريقة، لأنه بعد ثورة 1917 في روسيا، قام المهاجرون الذين غادروا البلاد بنشر الوصفة في جميع أنحاء العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала