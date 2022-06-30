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https://arabic.sputniknews.com/20220630/عالم-روسي-يعرف-متى-يتخلص-القطب-الشمالي-من-الجليد-1064439167.html
عالم روسي يعرف متى يتخلص القطب الشمالي من الجليد
عالم روسي يعرف متى يتخلص القطب الشمالي من الجليد
قد يكون المحيط المتجمد الشمالي خاليًا تمامًا من الجليد في فترة الصيف في نهاية القرن الواحد والعشرين حسب تقديرات العالم الروسي ألكسندر ماكاروف. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T04:42+0000
2022-06-30T04:42+0000
روسيا
علوم
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وقال ماكاروف، وهو مدير معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، لـ"سبوتنيك":وأضاف أن هناك مَن يتوقع أن تظل درجة حرارة الأرض وحجم الجليد في القطب الشمالي ثابتة لا تتغير في الثلاثينات إلى الخمسينات ولذلك فقد لا تكون ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض دراماتيكية كما هي الآن.
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روسيا, علوم

عالم روسي يعرف متى يتخلص القطب الشمالي من الجليد

04:42 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصوربحر بارينتس، أحد بحار المحيط المتجمد الشمالي
بحر بارينتس، أحد بحار المحيط المتجمد الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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قد يكون المحيط المتجمد الشمالي خاليًا تمامًا من الجليد في فترة الصيف في نهاية القرن الواحد والعشرين حسب تقديرات العالم الروسي ألكسندر ماكاروف.
وقال ماكاروف، وهو مدير معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، لـ"سبوتنيك":
الأغلب ظنا أن درجة حرارة الأرض ستواصل ارتفاعها، وعلى الأرجح تكون وتيرة ارتفاعها في القطب الشمالي أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من وتيرة ارتفاعها في عموم كوكبنا الأرض... حتى أن المحيط المتجمد الشمالي قد يخلو تماما من الجليد في فترة الصيف في نهاية القرن الحالي.
وأضاف أن هناك مَن يتوقع أن تظل درجة حرارة الأرض وحجم الجليد في القطب الشمالي ثابتة لا تتغير في الثلاثينات إلى الخمسينات ولذلك فقد لا تكون ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض دراماتيكية كما هي الآن.
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