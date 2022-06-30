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كوريا الشمالية ترفض مساعدات أمريكا الإنسانية وتعتبرها "مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه"
كوريا الشمالية ترفض مساعدات أمريكا الإنسانية وتعتبرها "مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه"
انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إعلان أمريكا عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية متعلقة بفيروس "كورونا" المستجد لها، ووصفته بأنه "خطة لتحقيق غرض سياسي... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T17:27+0000
2022-06-30T17:27+0000
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فيروس كورونا
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وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نُشر عبر موقعها على الإنترنت، إن "واشنطن وحلفاءها يضللون الرأي العام وكأن بيونغ يانغ تمر بأزمة إنسانية بسبب إغلاق حدودها لفترة طويلة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الجنوبية وأمريكا عرضتا تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية، منذ أن أعلنت بيونغ يانغ لأول مرة عن تفشي فيروس "كورونا" بشكل واضح في الشهر الماضي، ولكن ظلت بيونغ غير مستجيبة للعرض.كما زعمت الوزارة أن "كوريا الشمالية تمتلك الرقم القياسي من حيث الإبلاغ عن عدم وجود إصابات لأطول فترة بين جميع الدول، وأنها كانت تسيطر على وضع الفيروس بنجاح".وجاء في البيان الكوري الشمالي أنه "يتعين على أمريكا والدول الغربية الاهتمام بأوضاعهم الداخلية، إذ أنهم يعانون من أكبر عدد من المصابين بالمرض والوفيات".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-أقل-من-10-آلاف-لليوم-الثالث-1064265037.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فيروس كورونا

كوريا الشمالية ترفض مساعدات أمريكا الإنسانية وتعتبرها "مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه"

17:27 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إعلان أمريكا عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية متعلقة بفيروس "كورونا" المستجد لها، ووصفته بأنه "خطة لتحقيق غرض سياسي كريه".
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نُشر عبر موقعها على الإنترنت، إن "واشنطن وحلفاءها يضللون الرأي العام وكأن بيونغ يانغ تمر بأزمة إنسانية بسبب إغلاق حدودها لفترة طويلة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وكانت كوريا الجنوبية وأمريكا عرضتا تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية، منذ أن أعلنت بيونغ يانغ لأول مرة عن تفشي فيروس "كورونا" بشكل واضح في الشهر الماضي، ولكن ظلت بيونغ غير مستجيبة للعرض.
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن "أمريكا تحاول التهرب من انتقادات المجتمع الدولي بالتحدث عن المساعدات الإنسانية، بينما تحاول عزلنا والضغط علينا حتى الموت".
كما زعمت الوزارة أن "كوريا الشمالية تمتلك الرقم القياسي من حيث الإبلاغ عن عدم وجود إصابات لأطول فترة بين جميع الدول، وأنها كانت تسيطر على وضع الفيروس بنجاح".
وجاء في البيان الكوري الشمالي أنه "يتعين على أمريكا والدول الغربية الاهتمام بأوضاعهم الداخلية، إذ أنهم يعانون من أكبر عدد من المصابين بالمرض والوفيات".
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