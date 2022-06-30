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https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-حول-الستار-الحديدي-للغرب-دعهم-يغلقونه-بحذر-حتى-لا-يؤذون-أنفسهم-1064465844.html
لافروف حول "الستار الحديدي" للغرب: دعهم يغلقونه بحذر حتى لا يؤذون أنفسهم
لافروف حول "الستار الحديدي" للغرب: دعهم يغلقونه بحذر حتى لا يؤذون أنفسهم
صرح وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، إن الغرب أنشأ أساسات "ستار حديدي" مع بلاده وروسيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:53+0000
2022-06-30T14:00+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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تصريحات وزير الخارجية البيلاروسي جاءت خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، مضيفا أن الدول الغربية لا تتخلى عن محاولاتها لتعليق عضوية بلدينا في مختلف المنظمات الدولية.وأضاف لافروف أن روسيا ممتنة للحليف البيلاروسي لتفهم الكامل وأهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة، التي تحدث عنها الرئيس بوتين بالأمس فقط، وهو يتحدث في ختام قمة بحر قزوين الخمسة في عشق أباد.وقال لافروف أيضا إن روسيا الاتحادية وبيلاروسيا تجريان حوارا مستمرا بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتحدث لافروف عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي ظهرت عواقبها على أوروبا بشكل أكبر مما ظهرت على الولايات المتحدة، واصفا الجانب الأمريكي بأنه "يتجنب" نفسه عند فرض العقوبات، فمن المحتمل تماما أن أمريكا تريد إضعاف الاتحاد الأوروبي كمنافس.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-وبيلاروسيا-تعتبران-أعمال-أمريكيا-في-مجال-المختبرات-البيولوجية-في-أوروبا-خطيرة-1064462454.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لافروف حول "الستار الحديدي" للغرب: دعهم يغلقونه بحذر حتى لا يؤذون أنفسهم

13:53 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Belta / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي جاءت خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في مينسك، بيلاروسيا
وزير الخارجية البيلاروسي جاءت خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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صرح وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، إن الغرب أنشأ أساسات "ستار حديدي" مع بلاده وروسيا.
تصريحات وزير الخارجية البيلاروسي جاءت خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، مضيفا أن الدول الغربية لا تتخلى عن محاولاتها لتعليق عضوية بلدينا في مختلف المنظمات الدولية.

من جهته أيد لافروف تصريحات ماكي حول "الستار الحديدي"، مضيفا أنه بدأ بالإغلاق وعلى الغرب عدم ممارسة أي ضغوط حتى لا يؤذون أنفسهم لأنه تم البدء بهذه العملية.

وأضاف لافروف أن روسيا ممتنة للحليف البيلاروسي لتفهم الكامل وأهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة، التي تحدث عنها الرئيس بوتين بالأمس فقط، وهو يتحدث في ختام قمة بحر قزوين الخمسة في عشق أباد.
وقال لافروف أيضا إن روسيا الاتحادية وبيلاروسيا تجريان حوارا مستمرا بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتحدث لافروف عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي ظهرت عواقبها على أوروبا بشكل أكبر مما ظهرت على الولايات المتحدة، واصفا الجانب الأمريكي بأنه "يتجنب" نفسه عند فرض العقوبات، فمن المحتمل تماما أن أمريكا تريد إضعاف الاتحاد الأوروبي كمنافس.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة
13:01 GMT
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