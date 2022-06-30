https://arabic.sputniknews.com/20220630/مؤشر-عالمي-يرصد-أغلى-مدن-الخليج-في-معيشة-المغتربين-وأرخصها--1064442195.html
مؤشر عالمي يرصد أغلى مدن الخليج في معيشة المغتربين وأرخصها
مؤشر عالمي يرصد أغلى مدن الخليج في معيشة المغتربين وأرخصها
رصد مؤشر تكلفة معيشة المغتربين العالمي في نسخته للعام الحالي 2022، الذي تصدره شركة ميرسر للاستشارات، أغلى المدن الخليجية وأرخصها من حيث القدرة الشرائية... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:18+0000
2022-06-30T07:18+0000
2022-06-30T07:18+0000
أخبار الخليج
دبي
أخبار الرياض
الدوحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_dfaf37497448b6576f1c7300d1a98d00.jpg
ووفقا لما نشره المؤشر عبر موقعه الإلكتروني، أكد أن الدوحة هي أرخص المدن الخليجية في معيشة الوافدين إليها، وقد احتلت كذلك المركز 133 عالميا بالمؤشر، تليها الكويت التي احتلت كذلك المركز 131.وأوضح المؤشر أن أغلى المدن الخليجية في هذا السياق هما دبي وأبوظبي، واللتان احتلتا على المستوى العالمي المركزين الـ31 والـ61، في تكلفة معيشة المغتربين فيها.وعن بقية المدن الخليجية، فقد رصد المؤشر تصاعديا مدن، مسقط العمانية، التي جاءت بعد كل من الدوحة والكويت، واحتلت على المستوى العالمي المركز الـ119، ثم المنامة البحرينية، التي جاءت عالميا في المركز الـ117، ثم جدة، التي تم ترتيبها عالميا في المركز الـ111، ثم العاصمة السعودية الرياض، التي جاءت ثالثة في الدول الخليجية، واحتلت المركز الـ103 عالميا.وبخصوص المدن الأرخص عالميا رصد المؤشر تصدر مدينة أنقرة التركية، ثم بيشكك القرغيزية، ثم دوشنبيه الطاجيكية، وبعدها إسلام آباد وكراتشي الباكستانيتين، ثم إسطنبول التركية، ومدينة طشقند الأوزبكية.وأكد مؤشر ميرسر أن التضخم الذي سببته عوامل كثيرة، منها الأزمة الصحية العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا، ومعه تقلبات العملة، قد أثر على التوازنات الاقتصادية الدولية وتكلفة المعيشة لكل واحد منا.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/دولة-خليجية-على-رأس-العالم-العربي-في-مؤشر-السلام-العالمي-والسعودية-ومصر-في-المركزين-الـ10-والـ11-1063850915.html
دبي
الدوحة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_216:0:1705:1117_1920x0_80_0_0_7636bc3deb29434655f30745dd7d02b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الخليج , دبي, أخبار الرياض, الدوحة
مؤشر عالمي يرصد أغلى مدن الخليج في معيشة المغتربين وأرخصها
تابعنا عبر
رصد مؤشر تكلفة معيشة المغتربين العالمي في نسخته للعام الحالي 2022، الذي تصدره شركة ميرسر للاستشارات، أغلى المدن الخليجية وأرخصها من حيث القدرة الشرائية للمغتربين فيها.
ووفقا لما نشره المؤشر عبر موقعه الإلكتروني
، أكد أن الدوحة هي أرخص المدن الخليجية في معيشة الوافدين إليها، وقد احتلت كذلك المركز 133 عالميا بالمؤشر، تليها الكويت التي احتلت كذلك المركز 131.
وأوضح المؤشر أن أغلى المدن الخليجية في هذا السياق هما دبي
وأبوظبي، واللتان احتلتا على المستوى العالمي المركزين الـ31 والـ61، في تكلفة معيشة المغتربين فيها.
وعن بقية المدن الخليجية، فقد رصد المؤشر تصاعديا مدن، مسقط العمانية، التي جاءت بعد كل من الدوحة والكويت، واحتلت على المستوى العالمي المركز الـ119، ثم المنامة البحرينية، التي جاءت عالميا في المركز الـ117، ثم جدة، التي تم ترتيبها عالميا في المركز الـ111، ثم العاصمة السعودية الرياض، التي جاءت ثالثة في الدول الخليجية، واحتلت المركز الـ103 عالميا.
وعلى المستوى العالمي، جاءت مدينة هونغ كونغ، كأغلى دول العالم في معيشة المغتربين، تلتها زيورخ وجنيف، ثم بازل رابعة، ومدينة برن في المركز الخامس، ونيويورك وسنغافورة في السابع والثامن، ثم مدينتي طوكيو وبكين في المركزين التاسع والعاشر.
وبخصوص المدن الأرخص عالميا رصد المؤشر تصدر مدينة أنقرة التركية، ثم بيشكك القرغيزية، ثم دوشنبيه الطاجيكية، وبعدها إسلام آباد وكراتشي الباكستانيتين، ثم إسطنبول التركية، ومدينة طشقند الأوزبكية.
وأكد مؤشر ميرسر أن التضخم الذي سببته عوامل كثيرة
، منها الأزمة الصحية العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا، ومعه تقلبات العملة، قد أثر على التوازنات الاقتصادية الدولية وتكلفة المعيشة لكل واحد منا.