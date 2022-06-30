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مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي
مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي
مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء مهمة البعثة الأممية "مينوسما" لحفظ السلام في مالي لمدة عام واحد، دون دعم جوي فرنسي كما كان عليه الحال في السابق، حين كانت قوة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T00:12+0000
2022-06-30T00:12+0000
أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك. وتم تبني قرار بشأن تمديد مينوسما حتى 30 حزيران /يونيو 2023 بأغلبية 13 صوتًا من أصل 15 صوتًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.وأنشأت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي في 25 أبريل 2013، وتتكون من 12 ألف من القبعات الزرقاء، قادها وزير الخارجية الهولندي السابق بيرت كوندرز (2013 – 2015)، ثم بعده الديبلوماسي التونسي منجي حامدي (2015 – 2016) ثم الديبلوماسي التشادي محمد صالح النظيف (2016 – 2021)، فالموريتاني القاسم واني من 2021 وحتى الوقت الحالي.
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أخبار مالي

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي

00:12 GMT 30.06.2022
© flickr.com / UN Mission in Maliقوات الأمم المتحدة في مالي
قوات الأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© flickr.com / UN Mission in Mali
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مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء مهمة البعثة الأممية "مينوسما" لحفظ السلام في مالي لمدة عام واحد، دون دعم جوي فرنسي كما كان عليه الحال في السابق، حين كانت قوة "برخان" الفرنسية تعمل في مالي.
الرباط - سبوتنيك. وتم تبني قرار بشأن تمديد مينوسما حتى 30 حزيران /يونيو 2023 بأغلبية 13 صوتًا من أصل 15 صوتًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وأنشأت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي في 25 أبريل 2013، وتتكون من 12 ألف من القبعات الزرقاء، قادها وزير الخارجية الهولندي السابق بيرت كوندرز (2013 – 2015)، ثم بعده الديبلوماسي التونسي منجي حامدي (2015 – 2016) ثم الديبلوماسي التشادي محمد صالح النظيف (2016 – 2021)، فالموريتاني القاسم واني من 2021 وحتى الوقت الحالي.
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