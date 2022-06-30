https://arabic.sputniknews.com/20220630/مصر-تبرم-عقودا-مع-دول-أوروبية-لشراء-القمح-1064469143.html
مصر تبرم عقودا مع دول أوروبية لشراء القمح
مصر تبرم عقودا مع دول أوروبية لشراء القمح
أعلنت السلطات المصرية إبرام عقود لشراء 815 ألف طن من القمح من عدة دول أوروبية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:29+0000
2022-06-30T15:29+0000
2022-06-30T15:29+0000
العالم العربي
مصر
القمح
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وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 240 ألف طن من القمح الروماني و350 ألف طن من القمح الفرنسي و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.وأشارت إلى أن فترات الشحن ستتم خلال الشهور المقبلة: أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.هذا وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، في وقت سابق، بأنه في إطار استراتيجة الوزارة لتوفير احتياطي استراتيجي من القمح فإن هيئة السلع التموينية مستمرة في المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح، بالإضافة إلى استمرار عمليات توريد القمح المحلي والذي ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.هذا ووافق البنك الدولي، أمس الأربعاء، على منح مصر قرضا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في البلاد.وقال بيان صادر عن البنك الدولي، إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق أمس على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر"، وفق وسائل إعلام مصرية.قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/البنك-الدولي-الموافقة-على-قرض-تنموي-لمصر-بقيمة-500-مليون-دولار--1064396021.html
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العالم العربي, مصر, القمح
مصر تبرم عقودا مع دول أوروبية لشراء القمح
تابعنا عبر
أعلنت السلطات المصرية إبرام عقود لشراء 815 ألف طن من القمح من عدة دول أوروبية.
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 240 ألف طن من القمح الروماني و350 ألف طن من القمح الفرنسي و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.
وأشارت إلى أن فترات الشحن ستتم خلال الشهور المقبلة: أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
هذا وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، في وقت سابق، بأنه في إطار استراتيجة الوزارة لتوفير احتياطي استراتيجي من القمح فإن هيئة السلع التموينية مستمرة في المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح، بالإضافة إلى استمرار عمليات توريد القمح المحلي والذي ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.
هذا ووافق البنك الدولي، أمس الأربعاء، على منح مصر قرضا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في البلاد.
وقال بيان صادر عن البنك الدولي، إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق أمس على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر"، وفق وسائل إعلام
مصرية.
قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا".