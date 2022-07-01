https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-غير-واضح-كم-من-الوقت-سيستغرق-العمل-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1064494045.html
أردوغان: غير واضح كم من الوقت سيستغرق العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أردوغان: غير واضح كم من الوقت سيستغرق العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:13+0000
2022-07-01T10:13+0000
2022-07-01T10:13+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
فنلندا
السويد
الناتو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg
وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية". وأكد الرئيس التركي أنه "من دون موافقة برلمان بلاده، لن يمضي هذا العمل على أي حال".وواصل قائلا: "لا داعي للقلق. السويد وفنلندا ليسا عضوين حاليًا في حلف الناتو".وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، متهمة الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقبل أيام، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".وأكدت تركيا دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو، وأعربت عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد.كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/مراوغة-تكتيكية-أم-مكاسب-سياسية-ما-دلالات-دعم-تركيا-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1064430745.html
فنلندا
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d7be1794b392ab3d1c31b20bd4eabd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فنلندا, السويد, الناتو, العالم
أردوغان: غير واضح كم من الوقت سيستغرق العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي.
وأضاف أردوغان
للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".
وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية".
وأكد الرئيس التركي أنه "من دون موافقة برلمان بلاده، لن يمضي هذا العمل على أي حال".
وواصل قائلا: "لا داعي للقلق. السويد وفنلندا ليسا عضوين حاليًا في حلف الناتو".
وتقدمت فنلندا والسويد
، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، متهمة الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقبل أيام، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
وأكدت تركيا
دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو، وأعربت عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد.
كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية.