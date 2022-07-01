https://arabic.sputniknews.com/20220701/أوكرانيا-تشتري-كميات-كبيرة-من-طائرات-الاستطلاع-المسيرة--1064500556.html
أوكرانيا تشتري كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة
أوكرانيا تشتري كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة
صرحت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، أن أوكرانيا تبدأ برنامجًا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب مشغلين يطلق عليهم جيش... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:11+0000
2022-07-01T12:11+0000
2022-07-01T12:11+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتبت على تلغرام: ""عيون" للجيش: أوكرانيا تجمع جيشًا من الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تطلق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ووزارة التنمية الرقمية ومنصة UNITED24 مشروع جيش الطائرات المسيرة لتعزيز الجيش الأوكراني وإنقاذ حياة الآلاف من الأفراد العسكريين. هذا برنامج شامل يوفر الشراء المنتظم للطائرات المسيرة، وإصلاحها واستبدالها بسرعة، بالإضافة إلى دورة تدريبية تجريبية".وكان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وزارتي الدفاع الأوكرانية والتركية تواصلان العمل في مشروع لبناء مصنع لإنتاج طائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.وأشار وزير الدفاع إلى تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 50 طائرة هجومية مسيرة للجيش الأوكراني، ومن المقرر وصول عدد آخر في يوليو/ تموز.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أوكرانيا تشتري كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة
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صرحت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، أن أوكرانيا تبدأ برنامجًا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب مشغلين يطلق عليهم جيش الطائرات المسيرة.
وكتبت على تلغرام: ""عيون" للجيش: أوكرانيا تجمع جيشًا من الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تطلق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ووزارة التنمية الرقمية ومنصة UNITED24 مشروع جيش الطائرات المسيرة لتعزيز الجيش الأوكراني وإنقاذ حياة الآلاف من الأفراد العسكريين. هذا برنامج شامل يوفر الشراء المنتظم للطائرات المسيرة، وإصلاحها واستبدالها بسرعة، بالإضافة إلى دورة تدريبية تجريبية".
وكان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وزارتي الدفاع الأوكرانية والتركية تواصلان العمل في مشروع لبناء مصنع لإنتاج طائرات مسيرة
هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.
وأشار وزير الدفاع إلى تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 50 طائرة هجومية مسيرة للجيش الأوكراني، ومن المقرر وصول عدد آخر في يوليو/ تموز.