https://arabic.sputniknews.com/20220701/الإمارات-توقع-اتفاقية-اقتصادية-مع-إندونيسيا-لتعزيز-التجارة-بينهما-1064501747.html

الإمارات توقع اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا لتعزيز التجارة بينهما

الإمارات توقع اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا لتعزيز التجارة بينهما

وقعت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، اتفاقية اقتصادية واسعة النطاق مع إندونيسيا، لتعزيز التجارة بينهما. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:19+0000

2022-07-01T12:19+0000

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وأفادت صحيفة "الشرق" بأن الاتفاقية تلغي بموجبها التعريفات، وتعزز التجارة الثنائية بين البلدين.وذكرت أن إندونيسيا تتوقع أن ترتفع صادراتها إلى الإمارات، بنسبة 54 في المئة، وذلك على مدى السنوات العشر المقبلة.وألغت الاتفاقية الجديدة نحو 94 في المئة، من الرسوم الجمركية الحالية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الإندونيسية.وتعد تلك الاتفاقية هي ثالث اتفاق تجاري رئيسي لدولة الإمارات، منذ إعلانها خطة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية في عام 2021.وكانت أبوظبي وقعت اتفاقيات مماثلة مع الهند وإسرائيل هذا العام، والتي تزيل أو تخفف إلى حد كبير الرسوم الجمركية على السلع. كما أنها تعمل على اتفاق آخر مع تركيا.

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