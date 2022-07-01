https://arabic.sputniknews.com/20220701/البدء-بمحاكمة-بطلة-أولمبية-أمريكية-في-روسيا-بتهمة-تهريب-المخدرات-1064496385.html

البدء بمحاكمة بطلة أولمبية أمريكية في روسيا بتهمة تهريب المخدرات

البدء بمحاكمة بطلة أولمبية أمريكية في روسيا بتهمة تهريب المخدرات

بدأت اليوم جلسات الاستماع في موضوع قضية لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر المتهمة بتهريب المخدرات، في منطقة خيمكي بضواحي موسكو. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T10:45+0000

2022-07-01T10:45+0000

2022-07-01T10:45+0000

رياضة

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ووصل موظفو السفارة الأمريكية في روسيا إلى المحكمة للنظر في قضية لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير بشأن تهريب المخدرات.ودخل العديد من الدبلوماسيين قاعة المحكمة، حيث ستعقد جلسة الاستماع الأولى بشأن موضوع الدعوى اليوم.هذا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير احتجزت بسبب المخدرات، ولا يمكن أن يكون اعتقالها لدوافع سياسية.مضيفا قوله: "لا يمكنني التعليق على قرارات المحكمة الروسية، ليس لدي الحق في القيام بذلك. نحن لا نفعل ذلك أبدا. يمكنني التعامل مع الحقائق فقط. تظهر الحقائق أن الرياضي البارز تم اعتقاله باستخدام مخدرات غير مشروعة تحتوي على مواد مخدرة. يوجد في التشريعات الروسية مثل هذه (القوانين) التي تنص على عقوبات لمثل هذه الجرائم، ولكن، مرة أخرى، هذا مجرد بيان. هذا ما تم احتجازها به وما هو موجود في تشريعاتنا".هذا وتم اعتقال غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، في مطار شيريميتيفو. وكشف فحص حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". ليتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وتم القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.وتعتبر غرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة WNBA 2014 مع Phoenix، وكانت تلعب لفريق Yekaterinburg UMMC منذ عام 2015.

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رياضة