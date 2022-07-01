https://arabic.sputniknews.com/20220701/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لكييف-تشمل-منظومتي-صواريخ-ناسامس--1064517810.html
البنتاغون: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف تشمل منظومتي صواريخ "ناسامس"
البنتاغون: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف تشمل منظومتي صواريخ "ناسامس"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، تود بريسيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 820 مليون دولارا،... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T19:12+0000
2022-07-01T19:12+0000
2022-07-01T19:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
مساعدات
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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وقال تود بريسيل للصحفيين: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ظهر اليوم عن تخصيص مساعدات إضافة لأوكرانيا في مجال الأمن بقيمة 820 مليون دولارا".ووفقا للمتحدث، فإن هذه الحزمة تشمل ذخائر إضافية لراجمات الصواريخ الأمريكية "هايمارس"، ومنظومتي صواريخ "نرويجيتين" من طراز "ناسامس"، وما يقرب من 150 ألف قذيفة مدفعية عيار 150 مم، وأربعة رادارات.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار.وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو في مدريد: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".وأضاف بايدن أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي وعدت بها 50 دولة تشمل مئات الدبابات، وقطع المدفعية، ومئات الآلاف من الذخائر.وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو التي عقدت في مدريد: "حلفاؤنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مساهمة ملموسة (لمساعدات أوكرانيا)، أكثر من 50 دولة قدمت وعودا جديدة، وهذا جهد عالمي لدعم أوكرانيا".ووفقا لبايدن، فإن المساعدات تشمل نحو 140 ألف منظومة مضادة للدبابات، وأكثر من 600 دبابة، وما يقرب من 600 ألف قطعة ذخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/بايدن-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-800-مليون-دولار-1064465745.html
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العالم, مساعدات, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف تشمل منظومتي صواريخ "ناسامس"
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، تود بريسيل، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 820 مليون دولارا، تشمل منظومتي صواريخ "ناسامس" وذخائر لراجمات الصواريخ من طراز "هايمارس".
وقال تود بريسيل للصحفيين: "أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ظهر اليوم عن تخصيص مساعدات إضافة لأوكرانيا في مجال الأمن بقيمة 820 مليون دولارا".
ووفقا للمتحدث، فإن هذه الحزمة تشمل ذخائر إضافية لراجمات الصواريخ الأمريكية "هايمارس"، ومنظومتي صواريخ "نرويجيتين" من طراز "ناسامس"، وما يقرب من 150 ألف قذيفة مدفعية عيار 150 مم، وأربعة رادارات.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو في مدريد: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".
وأضاف بايدن أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي وعدت بها 50 دولة تشمل مئات الدبابات، وقطع المدفعية، ومئات الآلاف من الذخائر.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو التي عقدت في مدريد: "حلفاؤنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مساهمة ملموسة (لمساعدات أوكرانيا)، أكثر من 50 دولة قدمت وعودا جديدة، وهذا جهد عالمي لدعم أوكرانيا".
ووفقا لبايدن، فإن المساعدات تشمل نحو 140 ألف منظومة مضادة للدبابات، وأكثر من 600 دبابة، وما يقرب من 600 ألف قطعة ذخيرة.