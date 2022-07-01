https://arabic.sputniknews.com/20220701/الرئيس-التركي-يعلن-أن-بلاده-لا-تعتزم-بدء-حرب-مع-اليونان-1064500095.html

الرئيس التركي يعلن أن بلاده لا تعتزم بدء حرب مع اليونان

الرئيس التركي يعلن أن بلاده لا تعتزم بدء حرب مع اليونان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعتزم بدء حرب مع اليونان، إلا أن على أثينا التوقف عن انتهاك الأجواء التركية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:06+0000

2022-07-01T12:06+0000

2022-07-01T12:06+0000

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وقال أردوغان للصحفيين: "لا توجد لدينا مشكلة تستدعي بدء حرب مع اليونان. لكن اليونان لا تلتزم بكلامها. لقد انتهكوا الأجواء 147 مرة. كيف يمكن أن نعيش كجيران؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ القوات الجوية ترد. ماذا سيقول شعبنا إذا لم تقوم القوات الجوية بالرد؟ ألن يسألوا أين القوات الجوية؟".كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وموسكو تعملان على تنظيم مباحثات بين زعيمي البلدين: "أصدقاؤنا يعملون الآن على تنظيم مباحثات مع كل من بوتين وزيلينسكي. سوف نتفاوض من أجل إعادة تصدير المنتجات الزراعية. هناك دول لديها مشاكل، يمكننا المساعدة. 20 من سفننا في البحر الأسود جاهزة للعمل. بعد رد بوتين وزيلينسكي، سنحدد خطواتنا التالية".هذا وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق، إنَّ أنقرة اقترحت إنشاء مركز عمليات في إسطنبول لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا، في أعقاب المحادثات على مستوى الوفود العسكرية في موسكو.وأضاف: "لقد أثارنا مسألة إمكانية إنشاء مركز عمليات في إسطنبول، ونحن نعمل مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة".وأشار الوزير إلى أن أنقرة تتوقع أن يتخذ الجانبان خطوات إيجابية نحو حل القضية في الأيام المقبلة وأن تبدأ السفن المحملة بالحبوب في مغادرة الموانئ الأوكرانية قريبا جدا.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/تركيا-تقترح-إنشاء-مركز-عمليات-في-اسطنبول-لتسهيل-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1064130054.html

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