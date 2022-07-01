https://arabic.sputniknews.com/20220701/المشري-الخلاف-حول-المسار-الدستوري-في-ليبيا-هو-بين-تيارين-سياسيين-متصارعين-1064509784.html

المشري: الخلاف حول المسار الدستوري في ليبيا هو بين "تيارين سياسيين متصارعين"

المشري: الخلاف حول المسار الدستوري في ليبيا هو بين "تيارين سياسيين متصارعين"

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، أن "الخلاف في المسار الدستوري خلاف بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد على السلطة". 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T15:13+0000

2022-07-01T15:13+0000

2022-07-01T15:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي- سبوتنيك. ووفقاً لقناة "ليبيا الأحرار"، قال المشري خلال خطاب تلفزيوني، اليوم الجمعة، إن "الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد وليس كما يتم تداوله بين عقيلة والمشري، ولقد توصلنا إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها".وأوضح المشري أن "صالح قال لي حرفيا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا، وقبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي، فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع".وأشار إلى أنه "ما زلنا في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات".وتابع رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي أن "ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى، وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه".وأضاف: "اتفقنا على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاماً".

https://arabic.sputniknews.com/20220630/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يتوافقان-على-صياغة-دستور-يهدف-لبناء-دولة-مدنية-ديمقراطية-1064474938.html

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أخبار ليبيا اليوم