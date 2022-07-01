https://arabic.sputniknews.com/20220701/بوتين-ومودي-يبحثان-سبل-تعزيز-التجارة-الثنائية-1064498275.html

بوتين ومودي يبحثان سبل تعزيز التجارة الثنائية

بوتين ومودي يبحثان سبل تعزيز التجارة الثنائية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الجوانب الرئيسية للعملية الروسية الخاصة، مشددا على الطبيعة الخطيرة... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T11:22+0000

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روسيا

التعاون الاقتصادي

أخبار الهند اليوم

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وأفاد الكرملين في بيان بأنه "بناء على طلب من ناريندرا مودي، أطلع فلاديمير بوتين على الجوانب الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا، مؤكدا الطبيعة الخطيرة والاستفزازية لخط نظام كييف ورعاته الغربيين لتصعيد الأزمة وتعطيل جهود حلها سياسيًا ودبلوماسيا".كما أشار البيان إلى أن بوتين ومودي استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الوضع الحالي في سوق الغذاء العالمي "كما تم الاتفاق خلال قمة البريكس (23-24 يونيو/حزيران)، أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي. وناقش القادة بالتفصيل القضايا الرئيسية الروسية الهندية ودفع الاقتصاد الخاص بالبلدين. لاحظنا بارتياح زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية، بما في ذلك التسليم المتبادل للمنتجات الزراعية".وأضاف الكرملين أنه خلال المحادثة، تم التعبير عن الموقف المتبادل بين البلدين من أجل التعزيز الشامل للشراكة المتميزة بشكل خاص بين البلدين.من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الهندي، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقش بشكل خاص، خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحفيز التجارة الثنائية في السلع الزراعية والأسمدة والمنتجات الصيدلانية.وجاء في البيان: "استعرض قادة البلدين تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال زيارة الرئيس بوتين للهند في ديسمبر/كانون الأول 2021. وعلى وجه الخصوص، تبادلوا وجهات النظر حول إمكانيات زيادة تحفيز التجارة الثنائية في السلع الزراعية والأسمدة والمنتجات الصيدلانية". كما ناقش القادة القضايا العالمية، بما في ذلك حالة أسواق الطاقة والغذاء الدولية.وتابع البيان: "في سياق الوضع الحالي في أوكرانيا، أكد رئيس الوزراء مجددا موقف الهند الراسخ لصالح الحوار والدبلوماسية".

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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار الهند اليوم