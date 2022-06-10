عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الصحة-الهندي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063368229.html
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
يشارك وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:36+0000
2022-06-10T06:36+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/90/1044419019_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_73a384afdda1a0cdce8096c5f875ea08.jpg
ووفقا لتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد مصدر حكومي هندي مشاركة ماندافيا قائلا: "وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفارة-الأفغانية-لدى-موسكو-القائم-بالأعمال-بالنيابة-يخطط-للمشاركة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1063218238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/90/1044419019_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a54c29aafc4abf16ca081894433c41e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم

وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

06:36 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ.
منظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يشارك وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
ووفقا لتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد مصدر حكومي هندي مشاركة ماندافيا قائلا: "وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ 2021، 3 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
7 يونيو, 12:15 GMT
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала