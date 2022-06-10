https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الصحة-الهندي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063368229.html
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
يشارك وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:36+0000
2022-06-10T06:36+0000
2022-06-10T06:36+0000
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ووفقا لتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد مصدر حكومي هندي مشاركة ماندافيا قائلا: "وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفارة-الأفغانية-لدى-موسكو-القائم-بالأعمال-بالنيابة-يخطط-للمشاركة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1063218238.html
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أخبار الهند اليوم
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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يشارك وزير الصحة الهندي، مانسوخ ماندافيا، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
ووفقا لتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد مصدر حكومي هندي مشاركة ماندافيا قائلا: "وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق
، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.