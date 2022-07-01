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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220701/جمهورية-دونيتسك-تباشر-إصدار-جوازات-السفر-الروسية-بدءا-من-الشهر-الجاري-1064515491.html
جمهورية دونيتسك تباشر إصدار جوازات السفر الروسية بدءا من الشهر الجاري
جمهورية دونيتسك تباشر إصدار جوازات السفر الروسية بدءا من الشهر الجاري
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بدء إصدار جوازات السفر الروسية في عاصمة الجمهورية ابتداءً من شهر يوليو/تموز الجاري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T17:19+0000
2022-07-01T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
جواز سفر
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وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة: "ابتداء من يوليو، انطلق إصدار جوازات سفر روسيا الاتحادية".وأصدرت سلطات منطقة خيرسون، في وقت سابق، أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/إصدار-أول-جواز-سفر-روسي-في-منطقة-خيرسون-1063422541.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جواز سفر

جمهورية دونيتسك تباشر إصدار جوازات السفر الروسية بدءا من الشهر الجاري

17:19 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورجواز سفر روسي
جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بدء إصدار جوازات السفر الروسية في عاصمة الجمهورية ابتداءً من شهر يوليو/تموز الجاري.
وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على تطبيق "تلغرام"، اليوم الجمعة: "ابتداء من يوليو، انطلق إصدار جوازات سفر روسيا الاتحادية".
وأصدرت سلطات منطقة خيرسون، في وقت سابق، أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.
مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
11 يونيو, 09:46 GMT
وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".
وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.
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