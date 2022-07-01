https://arabic.sputniknews.com/20220701/رئيس-الوزراء-الياباني-مرسوم-سخالين--2-لا-يعني-توقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-على-الفور-1064489480.html

رئيس الوزراء الياباني: مرسوم "سخالين -2" لا يعني توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الفور

رئيس الوزراء الياباني: مرسوم "سخالين -2" لا يعني توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الفور

صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين بأن قرار الرئيس الروسي بشأن مشروع "سخالين -2" لا يعني توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الفور. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T08:53+0000

2022-07-01T08:53+0000

2022-07-01T08:53+0000

اقتصاد

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وأضاف كيشيدا: "صدر مرسوم من الرئيس الروسي بشأن مشروع سخالين -2. لكن هذا لا يعني أنه سيتم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الفور. لكننا سنراقب بعناية المتطلبات التي ستكون في محتوى العقد نتيجة هذا المرسوم. ومن الضروري أيضا النظر في مزيد من الخطوات مع الشركات".كما أشار إلى أن الغاز الطبيعي المسال لم يتم تضمينه في حزمة العقوبات، لأن ذلك كان قرار مجموعة السبع.وسيتم نقل ملكية سخالين للطاقة إلى الملكية الروسية مع النقل المتزامن للاستخدام المجاني إلى مشغل سخالين 2 الجديد. تمتلك غازبروم 50% بالإضافة إلى حصة واحدة في سخالين للطاقة، "شل" تمتلك 27.5% ناقص سهم واحد، ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي - 12.5% و 10% على التوالي. تحتفظ غازبروم بحصتها، بينما يجب على الأجانب الإعلان قبل شهر ما إذا كانوا يوافقون على قبول نفس الحصة في المشغل الجديد. وبعد ذلك ستقرر الحكومة الروسية في غضون ثلاثة أيام ما إذا كانت ستنقل أم ترفض. كما سيتم بيع الأسهم غير المنقولة، وسيحصل الأجانب على عائدات حساب خاص مطروحا منها الضرر الناجم عنهم. "سخالين -2" هو مشروع للنفط والغاز يقوم بتطوير حقلين للنفط والغاز في الشمال الشرقي من جرف سخالين - بيلتون-أستوخسكوي (النفط بشكل أساسي) ولونسكوي (الغاز بشكل أساسي). وتشمل البنية التحتية ثلاث منصات بحرية، ومنشأة معالجة برية متكاملة، ومحطة لتصدير النفط، ومصنع للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصميمية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. المشغل هو سخالين للطاقة. ويمنح المشروع اليابان 10% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الهند-والصين-تحلان-محل-الشركات-الغربية-في-مشروع-سخالين--1-و2-1061793437.html

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اقتصاد