https://arabic.sputniknews.com/20220701/شل-تدرس-المرسوم-الرئاسي-الروسي-وتقيم-متطلباته-1064491382.html
"شل" تدرس المرسوم الرئاسي الروسي وتقيم متطلباته
"شل" تدرس المرسوم الرئاسي الروسي وتقيم متطلباته
تدرس شركة "شل" مرسوم الرئيس الروسي بشأن تغيير مشغل مشروع "سخالين 2 "، وقام أحد المساهمين في المؤسسة بتقييم المتطلَّبات الواردة في الوثيقة، على حد قول الشركة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:29+0000
2022-07-01T09:29+0000
2022-07-01T09:30+0000
اقتصاد
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وعلقت الشركة ببيان: "شل، بصفتها مساهما في سخالين -2 ، عملت دائما لصالح مشروع سخالين -2 وبما يتفق تماما مع جميع اللوائح القانونية المعمول بها. لقد راجعنا المرسوم ونقوم حاليا بتقييم المتطلبات الواردة فيه"."سخالين -2" هو مشروع للنفط والغاز يقوم بتطوير حقلين للنفط والغاز في الشمال الشرقي من جرف سخالين - بيلتون-أستوخسكوي (النفط بشكل أساسي) ولونسكوي (الغاز بشكل أساسي). وتشمل البنية التحتية ثلاث منصات بحرية، ومنشأة معالجة برية متكاملة، ومحطة لتصدير النفط، ومصنع للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصميمية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. المشغل هو سخالين للطاقة. ويمنح المشروع اليابان 10% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"شل" تدرس المرسوم الرئاسي الروسي وتقيم متطلباته
09:29 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
تدرس شركة "شل" مرسوم الرئيس الروسي بشأن تغيير مشغل مشروع "سخالين 2 "، وقام أحد المساهمين في المؤسسة بتقييم المتطلَّبات الواردة في الوثيقة، على حد قول الشركة.
وعلقت الشركة ببيان: "شل، بصفتها مساهما في سخالين -2 ، عملت دائما لصالح مشروع سخالين -2 وبما يتفق تماما مع جميع اللوائح القانونية المعمول بها. لقد راجعنا المرسوم
ونقوم حاليا بتقييم المتطلبات الواردة فيه".
ووقع بوتين مرسوما بشأن الإجراءات الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للدول الأجنبية. وينص المرسوم على تغيير مشغل مشروع النفط والغاز الضخم "سخالين -2" إلى كيان قانوني جديد، والذي سينقل حقوق والتزامات شركة سخالين للطاقة.
"سخالين -2" هو مشروع للنفط والغاز يقوم بتطوير حقلين للنفط والغاز في الشمال الشرقي من جرف سخالين - بيلتون-أستوخسكوي (النفط بشكل أساسي) ولونسكوي (الغاز بشكل أساسي). وتشمل البنية التحتية ثلاث منصات بحرية، ومنشأة معالجة برية متكاملة، ومحطة لتصدير النفط، ومصنع للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصميمية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. المشغل هو سخالين للطاقة. ويمنح المشروع اليابان 10% من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.