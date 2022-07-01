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مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
تقدم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، باستئناف ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محام. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:11+0000
2022-07-01T15:11+0000
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استأنف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه من المملكة المتحدة، مما أدى إلى اندلاع معركة قانونية استمرت لأشهر حول ما إذا كان ينبغي إرساله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس.وبحسب منشور الصحيفة، كان أمام أسانج مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف. وفقًا لمحامي من شركة بيرنبرغ بيرس وشركاه للمحاماة، قدم أسانج استئنافين في محكمة بريطانية يوم الخميس. يجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يمكن الاستماع إلى استئنافه.في وقت سابق، ذكرت ويكيليكس أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وافقت على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عامًا في السجن. ووصفت المنظمة القرار بأنه "يوم مظلم" لقضية حرية التعبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الخيانات-الزوجية-عبر-فيسبوك-ترفع-معدلات-الطلاق-في-سوريا-1064508156.html
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العالم, منوعات

مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا

15:11 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورفعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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تقدم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، باستئناف ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محام.
استأنف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه من المملكة المتحدة، مما أدى إلى اندلاع معركة قانونية استمرت لأشهر حول ما إذا كان ينبغي إرساله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس.
وبحسب منشور الصحيفة، كان أمام أسانج مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف. وفقًا لمحامي من شركة بيرنبرغ بيرس وشركاه للمحاماة، قدم أسانج استئنافين في محكمة بريطانية يوم الخميس. يجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يمكن الاستماع إلى استئنافه.
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الخيانات الزوجية "الفيسبوكية" ترفع معدلات الطلاق في سوريا
14:24 GMT
في وقت سابق، ذكرت ويكيليكس أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وافقت على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عامًا في السجن. ووصفت المنظمة القرار بأنه "يوم مظلم" لقضية حرية التعبير.
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