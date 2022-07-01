https://arabic.sputniknews.com/20220701/مؤسس-ويكيليكس-يستأنف-قرار-حكمه-في-أمريكا-1064509678.html
مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
تقدم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، باستئناف ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محام. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:11+0000
2022-07-01T15:11+0000
2022-07-01T15:11+0000
العالم
منوعات
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استأنف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه من المملكة المتحدة، مما أدى إلى اندلاع معركة قانونية استمرت لأشهر حول ما إذا كان ينبغي إرساله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس.وبحسب منشور الصحيفة، كان أمام أسانج مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف. وفقًا لمحامي من شركة بيرنبرغ بيرس وشركاه للمحاماة، قدم أسانج استئنافين في محكمة بريطانية يوم الخميس. يجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يمكن الاستماع إلى استئنافه.في وقت سابق، ذكرت ويكيليكس أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وافقت على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عامًا في السجن. ووصفت المنظمة القرار بأنه "يوم مظلم" لقضية حرية التعبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الخيانات-الزوجية-عبر-فيسبوك-ترفع-معدلات-الطلاق-في-سوريا-1064508156.html
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العالم, منوعات
مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
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تقدم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، باستئناف ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محام.
استأنف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه من المملكة المتحدة، مما أدى إلى اندلاع معركة قانونية استمرت لأشهر حول ما إذا كان ينبغي إرساله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس.
وبحسب منشور الصحيفة، كان أمام أسانج مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف. وفقًا لمحامي من شركة بيرنبرغ بيرس وشركاه للمحاماة، قدم أسانج استئنافين في محكمة بريطانية يوم الخميس. يجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يمكن الاستماع إلى استئنافه.
في وقت سابق، ذكرت ويكيليكس أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وافقت على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عامًا في السجن. ووصفت المنظمة القرار بأنه "يوم مظلم" لقضية حرية التعبير.