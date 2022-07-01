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"ناسا" تكشف موعد عرض صور "الضوء الأول"
"ناسا" تكشف موعد عرض صور "الضوء الأول"
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن موعد عرض صور "الضوء الأول" التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T16:38+0000
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ناسا
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وأفادت "ناسا" بأن تلسكوب جيمس ويب، التابع للوكالة، بدأ في إرسال الصور التي التقطها، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إطلاقه، بحسب شبكة أخبار "فوكس نيوز".ومن المقرر أن تكون الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، متاحة للجمهور في 12 يوليو/ تموز الجاري.واختارت "ناسا" أن تبث الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، في 12 يوليو.وصرح نائب مدير "ناسا"، بام ميلروي: "صور "الضوء الأول" التي التقطها التلسكوب أثرت فيّ كعالم ومهندس وكإنسان".يشار إلى أن مصطلح "الضوء الأول" يرجع إلى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التلسكوب لإجراء ملاحظات علمية بعد خضوعه للاختبارات.
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"ناسا" تكشف موعد عرض صور "الضوء الأول"

16:38 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS GUNNتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة "ناسا"
تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS GUNN
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كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن موعد عرض صور "الضوء الأول" التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.
وأفادت "ناسا" بأن تلسكوب جيمس ويب، التابع للوكالة، بدأ في إرسال الصور التي التقطها، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إطلاقه، بحسب شبكة أخبار "فوكس نيوز".
ومن المقرر أن تكون الصور التي تظهر المناطق البعيدة للكون، متاحة للجمهور في 12 يوليو/ تموز الجاري.
واختارت "ناسا" أن تبث الصور الملتقطة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، في 12 يوليو.
وصرح نائب مدير "ناسا"، بام ميلروي: "صور "الضوء الأول" التي التقطها التلسكوب أثرت فيّ كعالم ومهندس وكإنسان".
يشار إلى أن مصطلح "الضوء الأول" يرجع إلى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التلسكوب لإجراء ملاحظات علمية بعد خضوعه للاختبارات.
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