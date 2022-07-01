https://arabic.sputniknews.com/20220701/نظام-غذائي-مرتبط-بإطالة-متوسط-العمر-20-عاما-1064518023.html

نظام غذائي مرتبط بإطالة متوسط العمر 20 عاما

نظام غذائي مرتبط بإطالة متوسط العمر 20 عاما

يمكن أن يؤدي اختراق غذائي جديد يستند إلى بحث مكثف في عملية شيخوخة الجسم إلى إطالة العمر الافتراضي لمدة تصل إلى 20 عاما. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T19:17+0000

2022-07-01T19:17+0000

2022-07-01T19:17+0000

الصحة

منوعات

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النتائج المنشورة في مجلة Cell، تستند إلى بحث أجراه فريق من الباحثين في جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، بحسب express.جمعت أبحاثهم عقودا من البحث في التدخلات الغذائية المختلفة، مثل تقييد السعرات الحرارية ومعرفة الفوائد الصحية لمجموعات الطعام المختلفة. كما استخدمت البيانات المتاحة من السكان الذين يعيشون في النقاط الساخنة لطول العمر فيما تسمى المنطقة الزرقاء.والمنطقة الزرقاء هي تلك التي يقطنها أكبر المعمرين وتضم أوكيناوا (اليابان)، وسردينيا (إيطاليا)، ونيكويا (كوستاريكا)، وإيكاريا (اليونان)، ولوما ليندا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وبحسب الدراسة الجديدة، يمكن تقسيم خطة الأكل إلى ست خطوات تشمل تدابير للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية وإيقاف نظام الجسم المركزي الداعم للشيخوخة.الخطوات الست هي كما يلي:يقترح النظام الغذائي أن يقتصر تناول السعرات الحرارية على الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم من 22 إلى 23 للرجال و21 إلى 22 للنساء.ثانيا، يجب أن يتكون النظام الغذائي بشكل أساسي من الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.يجب أن يكون تناول اللحوم محدودا لتقليل التعرض للحمض الأميني ميثيونين، ولكن يجب تضمين الأسماك.يجب أن تشكل الكربوهيدرات المعقدة غير المكررة ما بين 45 إلى 60 في المئة من السعرات الحرارية، و25 إلى 35 في المئة من الدهون يجب أن تكون نباتية.يجب أن يتوقف تناول الطعام قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم، تليها فترة صيام تصل إلى 12 ساعة.يجب اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام - والذي يتضمن تناول خطة وجبات نباتية منخفضة السكر والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ولكن غنية بالدهون لمدة خمسة أيام في الشهر - كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.يجب أن يكون تناول الكحول أيضا معتدلا، حيث لا يوصى بأكثر من خمس وحدات في الأسبوع.كتب الباحثون: "تحذير مهم هو أن النظام الغذائي المطول يجب أن يكون مصمما لتجنب سوء التغذية، لا سيما لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لمنع الضعف والأمراض التي قد تؤدي إلى انخفاض العظام أو كتلة العضلات، أو انخفاض عدد خلايا الدم".أظهرت الدراسات الحديثة أن تبديل النظام الغذائي الأمثل في سن 20 والالتزام به، يمكن أن يطيل متوسط العمر لأكثر من 10 سنوات للنساء و13 عاما للرجال.يمكن أن يؤدي التحول إلى النظام الغذائي في سن الستين أيضا إلى إطالة العمر الافتراضي بمقدار ثماني سنوات، مع اكتساب من يبلغون من العمر 80 عاما 3.4 سنوات إضافية.قال لارس فادنس، الذي قاد البحث عن النظام الغذائي الأمثل: "لم ندخل في الآليات، لكن فرضيتنا هي أن توقعات طول العمر مرتبطة بالحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، وإلى حد ما، التقليل في خطر الإصابة بالسرطان".

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