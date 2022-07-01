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https://arabic.sputniknews.com/20220701/نورمحمدوف-يدخل-قاعة-مشاهير-الفنون-القتالية-المختلطة-فيديو-1064481563.html
نورمحمدوف يدخل قاعة مشاهير الفنون القتالية المختلطة... فيديو
نورمحمدوف يدخل قاعة مشاهير الفنون القتالية المختلطة... فيديو
دخل بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، قاعة المشاهير في UFC. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:38+0000
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رياضة
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وبحفل خاص في لاس فيغاس دخل صاحب الـ33 عاما برفقة مدير أعماله Eagle FC، هذه القاعة.تم الإعلان عن إدراج حبيب نورمحمدوف في قاعة مشاهير UFC في مارس/آذار 2022 خلال بطولة UFC 272.يذكر أن حبيب خاض المعركة الأخيرة في مسيرته في أكتوبر/تشرين الأول 2020. كجزء من بطولات UFC 254، هزم الأمريكي جاستن جيثجي في الجولة الثانية. وبعد النزال أعلن الروسي اعتزاله، محققا 29 فوزًا في 29 معركة في فنون القتال المختلطة.
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رياضة

نورمحمدوف يدخل قاعة مشاهير الفنون القتالية المختلطة... فيديو

07:38 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 07:45 GMT 01.07.2022)
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حبيب نورمحمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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دخل بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، قاعة المشاهير في UFC.
وبحفل خاص في لاس فيغاس دخل صاحب الـ33 عاما برفقة مدير أعماله Eagle FC، هذه القاعة.
تم الإعلان عن إدراج حبيب نورمحمدوف في قاعة مشاهير UFC في مارس/آذار 2022 خلال بطولة UFC 272.
يذكر أن حبيب خاض المعركة الأخيرة في مسيرته في أكتوبر/تشرين الأول 2020. كجزء من بطولات UFC 254، هزم الأمريكي جاستن جيثجي في الجولة الثانية. وبعد النزال أعلن الروسي اعتزاله، محققا 29 فوزًا في 29 معركة في فنون القتال المختلطة.
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