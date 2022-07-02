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إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور
إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن مشاركة إسرائيل، فعليا، في مناورات "الأسد الأفريقي" التي جرت في المغرب، في حدث هو الأول من نوعه. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T15:54+0000
2022-07-02T15:54+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي عادت من المغرب، اليوم، بعد مشاركتها في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"، التي جرت وقائعها في المغرب، معتبرة هذه المشاركة بأنها حدث فريد من نوعه.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7500 جندي من دول مختلفة شاركوا في المناورات الدولية، التي جرت بقيادة الجيش الأمريكي والقوات المغربية.وتعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 7 آلاف و500 جندي، ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم العربي

إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور

15:54 GMT 02.07.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Str/HO
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن مشاركة إسرائيل، فعليا، في مناورات "الأسد الأفريقي" التي جرت في المغرب، في حدث هو الأول من نوعه.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي عادت من المغرب، اليوم، بعد مشاركتها في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"، التي جرت وقائعها في المغرب، معتبرة هذه المشاركة بأنها حدث فريد من نوعه.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7500 جندي من دول مختلفة شاركوا في المناورات الدولية، التي جرت بقيادة الجيش الأمريكي والقوات المغربية.
وتعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 7 آلاف و500 جندي، ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".
© Sputnikالدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
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