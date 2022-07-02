https://arabic.sputniknews.com/20220702/إسرائيل-تشارك-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-2022حدث-هو-الأول-من-نوعه-صور-1064546889.html
إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور
إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن مشاركة إسرائيل، فعليا، في مناورات "الأسد الأفريقي" التي جرت في المغرب، في حدث هو الأول من نوعه. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T15:54+0000
2022-07-02T15:54+0000
2022-07-02T15:54+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي عادت من المغرب، اليوم، بعد مشاركتها في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"، التي جرت وقائعها في المغرب، معتبرة هذه المشاركة بأنها حدث فريد من نوعه.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7500 جندي من دول مختلفة شاركوا في المناورات الدولية، التي جرت بقيادة الجيش الأمريكي والقوات المغربية.وتعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 7 آلاف و500 جندي، ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم العربي
إسرائيل تشارك في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"...حدث هو الأول من نوعه.. صور
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن مشاركة إسرائيل، فعليا، في مناورات "الأسد الأفريقي" التي جرت في المغرب، في حدث هو الأول من نوعه.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي
عادت من المغرب، اليوم، بعد مشاركتها في مناورات "الأسد الأفريقي 2022"، التي جرت وقائعها في المغرب، معتبرة هذه المشاركة بأنها حدث فريد من نوعه.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7500 جندي من دول مختلفة شاركوا في المناورات الدولية، التي جرت بقيادة الجيش الأمريكي والقوات المغربية.
وتعد مناورات "الأسد الأفريقي"
واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 7 آلاف و500 جندي، ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره
موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".