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https://arabic.sputniknews.com/20220702/اختتام-موسم-جدة-2022-بـ-6-ملايين-زائر-1064544464.html
اختتام موسم "جدة 2022" بـ 6 ملايين زائر
اختتام موسم "جدة 2022" بـ 6 ملايين زائر
اختتم موسم "جدة 2022" اليوم أنشطته التي استمرت 60 يوما من العروض والبرامج والأنشطة المثيرة التي أقيمت في 13 موقعا في مدينة جدة السعودية، وحضرها أكثر من ستة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وحقق موسم جدة، الذي انطلق في 2 مايو/أيار، أرقاما قياسية على جميع المستويات، حيث استهدف تنوع الخيارات، وتعدد المواقع، وتوطين المهن، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنافسية وجودة الحياة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.ويأتي ذلك تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث شهد موسم جدة هذا العام مشاركة فاعلة للكوادر الوطنية من الشباب والشابات في إدارة وتشغيل جميع أنشطتها والإشراف عليها، وتجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80% من إجمالي العمالة.
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العالم العربي, السعودية

اختتام موسم "جدة 2022" بـ 6 ملايين زائر

15:15 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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اختتم موسم "جدة 2022" اليوم أنشطته التي استمرت 60 يوما من العروض والبرامج والأنشطة المثيرة التي أقيمت في 13 موقعا في مدينة جدة السعودية، وحضرها أكثر من ستة ملايين زائر جاؤوا من ضمن المملكة العربية السعودية ومن 129 دولة.
وحقق موسم جدة، الذي انطلق في 2 مايو/أيار، أرقاما قياسية على جميع المستويات، حيث استهدف تنوع الخيارات، وتعدد المواقع، وتوطين المهن، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنافسية وجودة الحياة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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ويأتي ذلك تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث شهد موسم جدة هذا العام مشاركة فاعلة للكوادر الوطنية من الشباب والشابات في إدارة وتشغيل جميع أنشطتها والإشراف عليها، وتجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80% من إجمالي العمالة.
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