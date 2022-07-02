https://arabic.sputniknews.com/20220702/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-إيران-إلى-5-قتلى-و49-مصابا-1064524585.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا، بحسب مسؤولين محليين. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:15+0000
2022-07-02T07:15+0000
2022-07-02T07:15+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي أن زلزال هرمزغان أسفر عن وقوع 5 قتلى و49 جريحا حتى الآن.وكانت البيانات الأولية قد أشارت إلى 3 وفيات و19 إصابة.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر اليوم السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بأن زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر وقع في الساعة 02:02 من فجر اليوم السبت (22:32 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).وأضاف أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.وبعد هذا الزلزال بساعتين تقريباً، ضرب زلزالان آخران بقوة 6.1 و6.3 درجة مناطق في محافظة هرمزغان.وفي السياق، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-19-بزلزال-جنوب-إيران-1064521912.html
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا، بحسب مسؤولين محليين.
طهران - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي أن زلزال هرمزغان أسفر عن وقوع 5 قتلى و49 جريحا حتى الآن.
وكانت البيانات الأولية قد أشارت إلى 3 وفيات و19 إصابة.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر اليوم السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بأن زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر وقع في الساعة 02:02 من فجر اليوم السبت (22:32 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).
وأضاف أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
وبعد هذا الزلزال بساعتين تقريباً، ضرب زلزالان آخران بقوة 6.1 و6.3 درجة مناطق في محافظة هرمزغان.
وفي السياق، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.
وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.