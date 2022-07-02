https://arabic.sputniknews.com/20220702/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-19-بزلزال-جنوب-إيران-1064521912.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 بزلزال جنوب إيران
مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 بزلزال جنوب إيران
أدى زلزال في جنوب إيران إلى 3 وفيات و19 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة فارس. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T00:35+0000
2022-07-02T00:35+0000
2022-07-02T00:56+0000
أخبار إيران
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وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن في وقت سابق، حدوث زلزال بقوة 6 ريختر جنوب إيران.وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كم.وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-إيران-ويشعر-به-سكان-دبي-1064521141.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 بزلزال جنوب إيران
00:35 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 00:56 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
أدى زلزال في جنوب إيران إلى 3 وفيات و19 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة فارس.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن في وقت سابق، حدوث زلزال بقوة 6 ريختر جنوب إيران
.
وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كم.
وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.
وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.