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https://arabic.sputniknews.com/20220702/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-وتنصح-المواطنين-بعدم-التعرض-لأشعة-الشمس-المباشرة-1064559651.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد وتنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد وتنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس الأحد، لافته إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T21:38+0000
2022-07-02T21:38+0000
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وومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، على أن تسجل محافظات السواحل الشمالية 31 درجة نهارا، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 41 درجة نهارا.وحذرت الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم" من ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل الرطوبة ما بين 75-80% خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى، وتسجل 35% نهارا.ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، وكذلك الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-طقس-الثلاثاء-1063942638.html
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد وتنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

21:38 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الذهاب إلى بنك الصورجسر قصر النيل، القاهرة، مصر
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس الأحد، لافته إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
وومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، على أن تسجل محافظات السواحل الشمالية 31 درجة نهارا، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 41 درجة نهارا.
وحذرت الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم" من ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.
صيادين في نهر النيل بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الثلاثاء
20 يونيو, 21:37 GMT
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل الرطوبة ما بين 75-80% خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى، وتسجل 35% نهارا.
ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، وكذلك الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.
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