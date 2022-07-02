https://arabic.sputniknews.com/20220702/الأسد-الأزمة-الأوكرانية-كشفت-أكاديب-الغرب-وبداية-لتوازن-دولي-جديد--1064549271.html
الأسد: الأزمة الأوكرانية كشفت أكاذيب الغرب.. وبداية لتوازن دولي جديد
الأسد: الأزمة الأوكرانية كشفت أكاذيب الغرب.. وبداية لتوازن دولي جديد
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، لدى استقباله بدمشق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الأزمة الأوكرانية والخسائر السياسية للدول... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:45+0000
2022-07-02T16:45+0000
2022-07-02T17:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة السورية فقد أكد الأسد أن "الحرب في أوكرانيا والخسائر السياسية التي يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكّل بدايةً لتوازن دولي جديد يصبّ في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".وأضاف الأسد "أنّ العلاقة المتينة التي ترسّخت خلال عقود مضت بين سورية وإيران، صارت اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/بيسكوف-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-ممكنة-فقط-بعد-قبول-كييف-لجميع-مطالب-موسكو-1064086555.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الرئيس بشار, روسيا
الأسد: الأزمة الأوكرانية كشفت أكاذيب الغرب.. وبداية لتوازن دولي جديد
16:45 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، لدى استقباله بدمشق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الأزمة الأوكرانية والخسائر السياسية للدول الغربية كشفت أكاذيبهم وأصبحت تمثل بدايةً لتوازن دولي جديد يصبّ في صالح سوريا وإيران.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة السورية فقد أكد الأسد أن "الحرب في أوكرانيا والخسائر السياسية التي يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكّل بدايةً لتوازن دولي جديد يصبّ في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".
وأضاف الأسد "أنّ العلاقة المتينة التي ترسّخت خلال عقود مضت بين سورية وإيران، صارت اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم".