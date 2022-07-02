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الأسد يكشف لعبد اللهيان تشكل وضع جديد في المنطقة يغير التوازن لصالح سوريا
الأسد يكشف لعبد اللهيان تشكل وضع جديد في المنطقة يغير التوازن لصالح سوريا
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك وضعا يتشكل في المنطقة من شأنه أن يغير التوازن فيها لصالح... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:37+0000
2022-07-02T16:37+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن الأسد قال: "هناك وضع يتشكل من شأنه أن يغير التوازن في المنطقة لمصلحتنا".ووفقًا لبيان الخارجية الإيرانية، وصف الرئيس السوري العلاقات بين إيران وبلاده بأنها "تحالف استراتيجي"، وأضاف:يذكر أن أمير عبد اللهيان، كان قد أشار في وقت سابق من اليوم السبت، قبيل مغادرته طهران، متوجها إلى دمشق، إلى أن أحد أهداف زيارته لدمشق هو "السعي للتقدم في مسار استقرار السلام والأمن من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".وقال أمير عبد اللهيان: "سأتوجه اليوم إلى سوريا بعد زيارتي الأخيرة إلى تركيا التي استغرقت 4 أيام في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية"، وتابع: "زيارتي إلى سوريا تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو إحلال السلام والأمن في المنطقة من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/سوريا-الأسد-يلتقي-وزير-الخارجية-الإيراني-في-دمشق-1064537131.html
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الأسد يكشف لعبد اللهيان تشكل وضع جديد في المنطقة يغير التوازن لصالح سوريا

16:37 GMT 02.07.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك وضعا يتشكل في المنطقة من شأنه أن يغير التوازن فيها لصالح سوريا.
طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن الأسد قال: "هناك وضع يتشكل من شأنه أن يغير التوازن في المنطقة لمصلحتنا".

ووفقًا لبيان الخارجية الإيرانية، وصف الرئيس السوري العلاقات بين إيران وبلاده بأنها "تحالف استراتيجي"، وأضاف:

"شهدنا علاقات متنامية بين البلدين خلال الأربعين عاما الماضية".

بشار الأسد - سبوتنيك عربي
بشار الأسد
الرئيس السوري
يذكر أن أمير عبد اللهيان، كان قد أشار في وقت سابق من اليوم السبت، قبيل مغادرته طهران، متوجها إلى دمشق، إلى أن أحد أهداف زيارته لدمشق هو "السعي للتقدم في مسار استقرار السلام والأمن من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
سوريا: الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني في دمشق
12:31 GMT
وقال أمير عبد اللهيان: "سأتوجه اليوم إلى سوريا بعد زيارتي الأخيرة إلى تركيا التي استغرقت 4 أيام في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية"، وتابع: "زيارتي إلى سوريا تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو إحلال السلام والأمن في المنطقة من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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