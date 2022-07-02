https://arabic.sputniknews.com/20220702/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-يحذر-من-خطورة-فرض-حل-أحادي-لأزمة-الجمود-السياسي-في-البلاد-1064553395.html

السفير الأمريكي لدى ليبيا يحذر من خطورة فرض حل أحادي لأزمة الجمود السياسي في البلاد

السفير الأمريكي لدى ليبيا يحذر من خطورة فرض حل أحادي لأزمة الجمود السياسي في البلاد

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن قلق الولايات المتحدة إزاء الجمود السياسي... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T19:10+0000

2022-07-02T19:10+0000

2022-07-02T19:10+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نورلاند، في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها في موقع "تويتر": "تلقيت هذا المساء مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي المنفي واغتنمت الفرصة للتعبير عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها يوم أمس في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "نرحب بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية، ونحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد".وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا، مساء أمس الجمعة، مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تأتي تلك الأحداث بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر، يوم الجمعة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جداً وغيرها من الأزمات.وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.وصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.وانتُخب مجلس النواب، في يونيو/حزيران 2014، وبدأ عمله فعليا، في أغسطس/آب من العام نفسه، برئاسة عقيلة صالح ليستمر في عمله حتى هذه اللحظة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/بعد-أحداث-طبرق-ويليامز-توجه-رسالة-للفاعلين-السياسيين-في-ليبيا-1064550004.html

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