عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/صحة-أبوظبي-تصدر-تعميما-بـ4-إجراءات-للقضاء-على-الاحتيال-في-استخدام-البطاقات-الصحية--1064534453.html
أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية
أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية
أصدرت دائرة الصحة في أبو ظبي تعميما وزعته على مزودي الخدمات الصحية يتضمن عددا من الإجراءات في محاولة للقضاء على الاستفادة غير المستحقة من الخدمات الصحية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T12:10+0000
2022-07-02T12:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:1176:2048:2328_1920x0_80_0_0_4fb950976dcde5640657e4f9e35ff2ca.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد تضمن تعميم دائرة الصحة في أبو ظبي 4 إجراءات، طالبت بها كلا من المنشآت الصحية والصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وإدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي.وشدد التعميم على ضرورة أن يقوم مزود الخدمة الطبية، "بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو الشخص نفسه، صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".وأكدت كذلك على ضرورة "إبلاغ النيابة العامة والشرطة مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة".وفي النهاية شددت على مقدم الخدمة بضرورة "إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20200715/الإمارات-تحقق-المركز-الأول-عالميا-في-7-مؤشرات-صحية-1046008753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:984:2048:2520_1920x0_80_0_0_052c47949dae3f0333b2fd95b465f199.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية

12:10 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 02.07.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliامرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020
امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبرTelegram
أصدرت دائرة الصحة في أبو ظبي تعميما وزعته على مزودي الخدمات الصحية يتضمن عددا من الإجراءات في محاولة للقضاء على الاستفادة غير المستحقة من الخدمات الصحية.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد تضمن تعميم دائرة الصحة في أبو ظبي 4 إجراءات، طالبت بها كلا من المنشآت الصحية والصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وإدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي.
متطوعون لمساعدة الأطباء في مواجهة أزمة كورونا في الإمارات العربية المتحدة، 9 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2020
الإمارات تحقق المركز الأول عالميا في 7 مؤشرات صحية
15 يوليو 2020, 12:24 GMT
وشدد التعميم على ضرورة أن يقوم مزود الخدمة الطبية، "بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو الشخص نفسه، صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".
وأكدت كذلك على ضرورة "إبلاغ النيابة العامة والشرطة مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة".

ولفتت إلى وجوب أن يقوم مقدم الخدمة بعمل "التعديلات المناسبة مع ذكر المبرر في السجل الطبي للمريض لضمان عدم تأثر رعاية المريض المستقبلية فيما يتعلق بالتقديم غير الصحيح للخدمات".

وفي النهاية شددت على مقدم الخدمة بضرورة "إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала