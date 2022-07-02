https://arabic.sputniknews.com/20220702/صحة-أبوظبي-تصدر-تعميما-بـ4-إجراءات-للقضاء-على-الاحتيال-في-استخدام-البطاقات-الصحية--1064534453.html
أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية
أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية
أصدرت دائرة الصحة في أبو ظبي تعميما وزعته على مزودي الخدمات الصحية يتضمن عددا من الإجراءات في محاولة للقضاء على الاستفادة غير المستحقة من الخدمات الصحية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T12:10+0000
2022-07-02T12:10+0000
2022-07-02T12:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:1176:2048:2328_1920x0_80_0_0_4fb950976dcde5640657e4f9e35ff2ca.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد تضمن تعميم دائرة الصحة في أبو ظبي 4 إجراءات، طالبت بها كلا من المنشآت الصحية والصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وإدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي.وشدد التعميم على ضرورة أن يقوم مزود الخدمة الطبية، "بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو الشخص نفسه، صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".وأكدت كذلك على ضرورة "إبلاغ النيابة العامة والشرطة مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة".وفي النهاية شددت على مقدم الخدمة بضرورة "إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20200715/الإمارات-تحقق-المركز-الأول-عالميا-في-7-مؤشرات-صحية-1046008753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/76/1044427604_0:984:2048:2520_1920x0_80_0_0_052c47949dae3f0333b2fd95b465f199.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أبوظبي تصدر تعميما بـ4 إجراءات للقضاء على الاحتيال في استخدام البطاقات الصحية
12:10 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
أصدرت دائرة الصحة في أبو ظبي تعميما وزعته على مزودي الخدمات الصحية يتضمن عددا من الإجراءات في محاولة للقضاء على الاستفادة غير المستحقة من الخدمات الصحية.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم
، فقد تضمن تعميم دائرة الصحة في أبو ظبي 4 إجراءات، طالبت بها كلا من المنشآت الصحية والصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وإدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي.
وشدد التعميم على ضرورة أن يقوم مزود الخدمة الطبية
، "بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو الشخص نفسه، صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".
وأكدت كذلك على ضرورة "إبلاغ النيابة العامة والشرطة مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير
مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة".
ولفتت إلى وجوب أن يقوم مقدم الخدمة بعمل "التعديلات المناسبة مع ذكر المبرر في السجل الطبي للمريض لضمان عدم تأثر رعاية المريض المستقبلية فيما يتعلق بالتقديم غير الصحيح للخدمات".
وفي النهاية شددت على مقدم الخدمة بضرورة "إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".