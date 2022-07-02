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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220702/قديروف-القوات-الروسية-وحلفاؤها-يطبقون-الحصار-على-بلدة-ليسيتشانسك-شمالي-دونباس-1064533459.html
قديروف: القوات الروسية وحلفاؤها يطبقون الحصار على بلدة ليسيتشانسك شمالي دونباس
قديروف: القوات الروسية وحلفاؤها يطبقون الحصار على بلدة ليسيتشانسك شمالي دونباس
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن بلدة ليسيتشانسك الواقعة شمالي لوغانسك باتت آخر مدينة تتواجد فيها القوات الأوكرانية وباتت محاطة تمامًا بالقوات الروسية... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T11:47+0000
2022-07-02T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "يمكنني أن أبلغكم رسميا أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة بالتعاون مع القوات الروسية المسلحة طوقت بشكل كامل بلدة ليسيتشانسك الواقعة شمالي لوغانسك والتي تعد آخر معاقل الجيش الأوكراني في منطقة دونباس".وتابع قديروف قائلا: "تم إغلاق بلدة ليسيتشانسك بشكل محكم وباتت محاصرة بالكامل من قبل قوات التحالف"، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.واقترح قديروف هجومًا واسع النطاق على المدينة، متابعا "لن ينجح اختراق الحلقة حتى لو حاولوا بجهد كبير، بات القوميون محاصرين ويبقى فقط وضع اللمسات الأخيرة للهجوم، وهناك مهمة بعد ذلك هي القيام بمحاكمة هؤلاء بالإعدام بسرعة فهكذا يتم ترتيب الأمر في صفوف مقاتلينا".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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قديروف: القوات الروسية وحلفاؤها يطبقون الحصار على بلدة ليسيتشانسك شمالي دونباس

11:47 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن بلدة ليسيتشانسك الواقعة شمالي لوغانسك باتت آخر مدينة تتواجد فيها القوات الأوكرانية وباتت محاطة تمامًا بالقوات الروسية وحلفائها.
وكتب قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "يمكنني أن أبلغكم رسميا أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة بالتعاون مع القوات الروسية المسلحة طوقت بشكل كامل بلدة ليسيتشانسك الواقعة شمالي لوغانسك والتي تعد آخر معاقل الجيش الأوكراني في منطقة دونباس".
وتابع قديروف قائلا: "تم إغلاق بلدة ليسيتشانسك بشكل محكم وباتت محاصرة بالكامل من قبل قوات التحالف"، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.
واقترح قديروف هجومًا واسع النطاق على المدينة، متابعا "لن ينجح اختراق الحلقة حتى لو حاولوا بجهد كبير، بات القوميون محاصرين ويبقى فقط وضع اللمسات الأخيرة للهجوم، وهناك مهمة بعد ذلك هي القيام بمحاكمة هؤلاء بالإعدام بسرعة فهكذا يتم ترتيب الأمر في صفوف مقاتلينا".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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