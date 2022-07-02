عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/محكمة-إماراتية-تقضي-لسيدة-بـ100-ألف-درهم-تعويضا-من-شركة-تراجعت-عن-توظيفها-1064539332.html
محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها
محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها
حصلت سيدة إماراتية على تعويض قدره 100 ألف درهم، من إحدى الشركات التي أصدرت قرار تعيين لها، ثم تراجعت عن هذا التعيين. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T13:00+0000
2022-07-02T13:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059491243_0:623:1890:1686_1920x0_80_0_0_f420f64e921056acc05a6630536ab070.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية، بتعويض موظفة بمبلغ 100 ألف درهم، من شركة بسبب عدم التزامها بتعيين هذه السيدة بالرغم من صدور قرار تعيين لها.وكانت الشركة قد قبلت السيدة للعمل لديها مديراً لأحد فروعها، وبعد ان تقدمت باستقالتها من عملها السابق، وجدت أن الشركة قد تراجعت في تعاقدها وأرسلت إليها رسالة اعتذار عن عدم توظيفها من دون إبداء أي أسباب.وبناء على هذا الموقف تقدمت السيدة بدعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها.وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن "خطأ المدعى عليها هو السبب في حصول أضرار مادية و معنوية للمدعية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من الأذى النفسي والمعنوي من أسى وحزن".
https://arabic.sputniknews.com/20210314/بسبب-صفعة-محكمة-إماراتية-تقضي-بتعويض-مالي-كبير-لسيدة-1048362373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059491243_0:446:1890:1864_1920x0_80_0_0_7d4e27298130522db79dc6ea79dc9b88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها

13:00 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBنساء إماراتيات يسرن في الحرم الجامعي الجديد لجامعة باريس السوربون أبوظبي في العاصمة الإماراتية، 13 فبراير/ شباط 2011
نساء إماراتيات يسرن في الحرم الجامعي الجديد لجامعة باريس السوربون أبوظبي في العاصمة الإماراتية، 13 فبراير/ شباط 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
حصلت سيدة إماراتية على تعويض قدره 100 ألف درهم، من إحدى الشركات التي أصدرت قرار تعيين لها، ثم تراجعت عن هذا التعيين.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية، بتعويض موظفة بمبلغ 100 ألف درهم، من شركة بسبب عدم التزامها بتعيين هذه السيدة بالرغم من صدور قرار تعيين لها.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2021
بسبب صفعة.. محكمة إماراتية تقضي بتعويض مالي كبير لسيدة
14 مارس 2021, 18:09 GMT
وكانت الشركة قد قبلت السيدة للعمل لديها مديراً لأحد فروعها، وبعد ان تقدمت باستقالتها من عملها السابق، وجدت أن الشركة قد تراجعت في تعاقدها وأرسلت إليها رسالة اعتذار عن عدم توظيفها من دون إبداء أي أسباب.
وبناء على هذا الموقف تقدمت السيدة بدعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها.

وأرفقت السيدة في دعواها "صورا ضوئية من الرخصة التجارية للمدعى عليه، وعرض عمل من الموارد البشرية للمدعى عليه عبر البريد الإلكتروني، وعقد عمل موقع من المدعية مرسل عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليه، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة المدعية من الشركة السابقة".

وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن "خطأ المدعى عليها هو السبب في حصول أضرار مادية و معنوية للمدعية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من الأذى النفسي والمعنوي من أسى وحزن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала