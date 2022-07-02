https://arabic.sputniknews.com/20220702/محكمة-إماراتية-تقضي-لسيدة-بـ100-ألف-درهم-تعويضا-من-شركة-تراجعت-عن-توظيفها-1064539332.html
محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها
محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها
حصلت سيدة إماراتية على تعويض قدره 100 ألف درهم، من إحدى الشركات التي أصدرت قرار تعيين لها، ثم تراجعت عن هذا التعيين. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T13:00+0000
2022-07-02T13:00+0000
2022-07-02T13:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية، بتعويض موظفة بمبلغ 100 ألف درهم، من شركة بسبب عدم التزامها بتعيين هذه السيدة بالرغم من صدور قرار تعيين لها.وكانت الشركة قد قبلت السيدة للعمل لديها مديراً لأحد فروعها، وبعد ان تقدمت باستقالتها من عملها السابق، وجدت أن الشركة قد تراجعت في تعاقدها وأرسلت إليها رسالة اعتذار عن عدم توظيفها من دون إبداء أي أسباب.وبناء على هذا الموقف تقدمت السيدة بدعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها.وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن "خطأ المدعى عليها هو السبب في حصول أضرار مادية و معنوية للمدعية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من الأذى النفسي والمعنوي من أسى وحزن".
https://arabic.sputniknews.com/20210314/بسبب-صفعة-محكمة-إماراتية-تقضي-بتعويض-مالي-كبير-لسيدة-1048362373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محكمة إماراتية تقضي لسيدة بـ100 ألف درهم تعويضا من شركة تراجعت عن توظيفها
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حصلت سيدة إماراتية على تعويض قدره 100 ألف درهم، من إحدى الشركات التي أصدرت قرار تعيين لها، ثم تراجعت عن هذا التعيين.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم
، قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية، بتعويض موظفة بمبلغ 100 ألف درهم، من شركة بسبب عدم التزامها بتعيين هذه السيدة بالرغم من صدور قرار تعيين لها.
وكانت الشركة قد قبلت السيدة للعمل لديها مديراً لأحد فروعها
، وبعد ان تقدمت باستقالتها من عملها السابق، وجدت أن الشركة قد تراجعت في تعاقدها وأرسلت إليها رسالة اعتذار عن عدم توظيفها من دون إبداء أي أسباب.
وبناء على هذا الموقف تقدمت السيدة بدعوى قضائية ضد الشركة، طالبت فيها بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية التي
لحقت بها.
وأرفقت السيدة في دعواها "صورا ضوئية من الرخصة التجارية للمدعى عليه، وعرض عمل من الموارد البشرية للمدعى عليه عبر البريد الإلكتروني، وعقد عمل موقع من المدعية مرسل عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليه، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة المدعية من الشركة السابقة".
وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن "خطأ المدعى عليها هو السبب في حصول أضرار مادية و معنوية للمدعية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من الأذى النفسي والمعنوي من أسى وحزن".