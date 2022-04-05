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https://arabic.sputniknews.com/20220405/محكمة-إماراتية-تقضي-بإعدام-إسرائيلية-محتجزة-في-أبو-ظبي-منذ-عام--1060854653.html
محكمة إماراتية تقضي بإعدام إسرائيلية محتجزة في أبو ظبي منذ عام
محكمة إماراتية تقضي بإعدام إسرائيلية محتجزة في أبو ظبي منذ عام
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة إماراتية أصدرت حكما بالإعدام ضد إسرائيلية محتجزة منذ حوالي عام، لاتهامها بحيازة مخدر الكوكايين. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:46+0000
2022-04-05T09:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، أن "محكمة في أبو ظبي أصدرت حكما بالإعدام اليوم الثلاثاء، ضد مواطنة إسرائيلية ألقي القبض عليها قبل عام في الإمارات، وبحوزتها نصف كيلو من الكوكايين".وتابعت الصحيفة أن محامي المتهمة من المتوقع أن يقدم طعنا على الحكم، مشيرة إلى أنه عادة لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في الإمارات، وتتحول إلى عقوبة بالسجن.المواطنة الإسرائيلية، من المجتمع العربي في مدينة حيفا في الثالثة والأربعين من العمر وتملك "ستوديو" للتصوير.ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، أصدرت في وقت سابق تحذيرا للإسرائيليين الذين ينوون زيارة الإمارات، من صرامة قوانين المخدرات في الدولة الخليجية.وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الإمارات، منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

محكمة إماراتية تقضي بإعدام إسرائيلية محتجزة في أبو ظبي منذ عام

09:46 GMT 05.04.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة إماراتية أصدرت حكما بالإعدام ضد إسرائيلية محتجزة منذ حوالي عام، لاتهامها بحيازة مخدر الكوكايين.
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، أن "محكمة في أبو ظبي أصدرت حكما بالإعدام اليوم الثلاثاء، ضد مواطنة إسرائيلية ألقي القبض عليها قبل عام في الإمارات، وبحوزتها نصف كيلو من الكوكايين".
وتابعت الصحيفة أن محامي المتهمة من المتوقع أن يقدم طعنا على الحكم، مشيرة إلى أنه عادة لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في الإمارات، وتتحول إلى عقوبة بالسجن.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الأخيرة "على علم بالقضية"، وتتعامل معها عبر بعثتها الدبلوماسية وممثليها في الإمارات.
المواطنة الإسرائيلية، من المجتمع العربي في مدينة حيفا في الثالثة والأربعين من العمر وتملك "ستوديو" للتصوير.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، أصدرت في وقت سابق تحذيرا للإسرائيليين الذين ينوون زيارة الإمارات، من صرامة قوانين المخدرات في الدولة الخليجية.
وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الإمارات، منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020.
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