https://arabic.sputniknews.com/20220702/منظمة-الصحة-العالمية-مكتبنا-في-روسيا-يواصل-عمله-وملتزمون-بـالإنسانية-والحياد-1064527593.html
منظمة الصحة العالمية: مكتبنا في روسيا يواصل عمله وملتزمون بـ"الإنسانية والحياد"
منظمة الصحة العالمية: مكتبنا في روسيا يواصل عمله وملتزمون بـ"الإنسانية والحياد"
أكدت منظمة الصحة العالمية أن مكتبها في روسيا ما زال يواصل عمله، لافتة إلى التزام المنظمة بمبادئها الأساسية وأهمها "الإنسانية والحياد". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:47+0000
2022-07-02T08:47+0000
2022-07-02T08:47+0000
روسيا
منظمة الصحة العالمية
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت أن المكتب يواصل عملياته في روسيا، ويتابع التعاون في الأمور المتفق عليها سابقًا.وقالت: "يعمل مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا على أساس الاتفاق المبرم بين روسيا الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية".وأضافت فوغنوفيتش: "يواصل المكتب العمل والتعاون بشأن جميع المواضيع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك"، مشددة على التزام منظمة الصحة العالمية بمبادئ "الإنسانية والحياد".ويقع المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، في موسكو، وتغطي نشاطاته المنطقة بأكملها.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أوكرانيا-تحث-منظمة-الصحة-العالمية-على-وقف-التعاون-مع-روسيا-1059242261.html
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روسيا, منظمة الصحة العالمية, أخبار أوكرانيا
منظمة الصحة العالمية: مكتبنا في روسيا يواصل عمله وملتزمون بـ"الإنسانية والحياد"
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن مكتبها في روسيا ما زال يواصل عمله، لافتة إلى التزام المنظمة بمبادئها الأساسية وأهمها "الإنسانية والحياد".
وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية
في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت أن المكتب يواصل عملياته في روسيا، ويتابع التعاون في الأمور المتفق عليها سابقًا.
وقالت: "يعمل مكتب منظمة الصحة العالمية
في روسيا على أساس الاتفاق المبرم بين روسيا الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية".
وأضافت فوغنوفيتش: "يواصل المكتب العمل والتعاون بشأن جميع المواضيع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك"، مشددة على التزام منظمة الصحة العالمية بمبادئ "الإنسانية والحياد".
وكانت اللجنة الإقليمية الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد تبنت في الـ10 من مايو/ أيار الماضي، قرارًا يقترح استكشاف إمكانية نقل المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها إلى خارج روسيا.
ويقع المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، في موسكو، وتغطي نشاطاته المنطقة بأكملها.