https://arabic.sputniknews.com/20220702/هجوم-إسرائيلي-بصواريخ-على-جنوب-طرطوس-في-سوريا-1064523322.html
هجوم إسرائيلي بصواريخ على طرطوس في سوريا
هجوم إسرائيلي بصواريخ على طرطوس في سوريا
أعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجوما على مدينة طرطوس غربي البلاد بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T06:27+0000
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إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس.وأضافت أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-المقداد-الهدف-من-المنطقة-الآمنة-توطين-الإرهابيين-1063691313.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
هجوم إسرائيلي بصواريخ على طرطوس في سوريا
06:27 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجوما على مدينة طرطوس غربي البلاد بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط.
وذكرت وكالة الأنباء السورية
، أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس.
وأضافت أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.
وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل
"عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.
وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".