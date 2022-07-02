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وزير خارجية إيران: إحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارتي لدمشق
وزير خارجية إيران: إحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارتي لدمشق
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:20+0000
2022-07-02T08:20+0000
إيران
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أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الوزير الإيراني قبل مغادرته لدمشق: "استكمالاً لزيارتي إلى تركيا التي استمرت 4 أيام، لا بد من إجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين".وتابع: "هناك تغييرات تحدث في المنطقة، ويجب أن نحاول أن نجعل دور إيران دائما دورا بناء، ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".وأوضح أن "الجزء الآخر من رحلته هو متابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.يأتي ذلك تزامنا مع التصريحات التركية عن قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح يوم الخميس، بأن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/أردوغان-تركيا-ستجري-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1064468639.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير خارجية إيران: إحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارتي لدمشق

08:20 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / -
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الوزير الإيراني قبل مغادرته لدمشق: "استكمالاً لزيارتي إلى تركيا التي استمرت 4 أيام، لا بد من إجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين".
وتابع: "هناك تغييرات تحدث في المنطقة، ويجب أن نحاول أن نجعل دور إيران دائما دورا بناء، ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".

وأردف: "جزء من زيارتي إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع إيران".

وأوضح أن "الجزء الآخر من رحلته هو متابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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أردوغان: تركيا ستجري عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
30 يونيو, 15:10 GMT
يأتي ذلك تزامنا مع التصريحات التركية عن قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح يوم الخميس، بأن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)".
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