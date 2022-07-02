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وفاة مسنة فلسطينية في سجن "الدامون" الإسرائيلي وحالة من غضب بين المعتقلين

وفاة مسنة فلسطينية في سجن "الدامون" الإسرائيلي وحالة من غضب بين المعتقلين

توفيت، اليوم السبت، الأسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غربي الخليل في سجن "الدامون" الإسرائيلي، ما تسبب في حالة من الغضب وخيم التوتر على... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T11:05+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأسيرة سعدية فرج الله استشهدت اليوم السبت وهي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث جرى اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 وهي أم لثمانية أبناء وموقوفة حتى الآن".من جهته قال مكتب الناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية، في بيان: "توفيت معتقلة أمنية في سجن الدامون اليوم حيث أن المعتقلة تبلغ من العمر 64 عاما من سكان الخليل، وقد تم اعتقالها للاشتباه في إلحاقها أذى جسدي جسيم وحمل وصنع سكاكين وخناجر وتم إيداعها مصلحة السجون الإسرائيلية في شهر ديسمبر(كانون الأول) عام 2021".وأضاف البيان أن "المعتقلة تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج بانتظام من قبل الجهات الطبية في مصلحة السجون وقد أعيدت هذا الأسبوع من المستشفى إلى السجن واحتاجت هذا الصباح إلى علاج طبي في الجناح حيث تم استدعاء مسعف من الوحدة وسيارة إسعاف وأُجريت لها عمليات إنعاش إلا أنها توفيت".وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه سيتم التحقيق في ملابسات حادث الوفاة. وبوفاة الأسيرة سعدية فرج الله، يرتفع عدد الوفيات بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 230.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن "الدامون" أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة (15 عاما).ومن بين الأسيرات أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما: شروق البدن وبشرى الطويل إضافة إلى 10 من الأمهات وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.

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