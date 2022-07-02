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يائير لابيد: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة
يائير لابيد: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، في أول خطاب له، إن اتفاقات التطبيع مع دول عربية "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة لإسرائيل. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T20:14+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة من ناحية الزخم الأمني والاقتصادي الذي أنتجته "قمة النقب" مع الإمارات ومصر والبحرين والمغرب.وأكد لابيد أن هذه النعمة الكبيرة ستكون أكبر من خلال الاتفاقات التي سيتم إبرامها في المستقبل.ونقلت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن التهديد الإيراني هو التهديد الأول لإسرائيل، وبأن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قواتها على الحدود الإسرائيلية. وهو ما نقلته عنه القناة العبرية الـ 12. ووجّه لابيد تحذيرا لمن أسماهم بـ "كل من يبتغي لنا الشر من غزة إلى طهران ومن شواطئ لبنان إلى سوريا"، قائلا: "لا تجربونا، إسرائيل ستستخدم قوتها إزاء أي تهديد وأي عدو كان".ورأى يائير لابيد أن "إسرائيل هي دولة تسعى للسلام وتمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط بما فيها الفلسطينيين"، ووجّه حديثه للفلسطينيين، قائلا: "آن الأوان لاعترافكم بأننا لن نرحل من هنا فدعونا نتعلم كيف يمكننا العيش معا".
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تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, العالم العربي

يائير لابيد: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة

20:14 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، في أول خطاب له، إن اتفاقات التطبيع مع دول عربية "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة لإسرائيل.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة من ناحية الزخم الأمني والاقتصادي الذي أنتجته "قمة النقب" مع الإمارات ومصر والبحرين والمغرب.
وأكد لابيد أن هذه النعمة الكبيرة ستكون أكبر من خلال الاتفاقات التي سيتم إبرامها في المستقبل.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن التهديد الإيراني هو التهديد الأول لإسرائيل، وبأن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قواتها على الحدود الإسرائيلية. وهو ما نقلته عنه القناة العبرية الـ 12.
ووجّه لابيد تحذيرا لمن أسماهم بـ "كل من يبتغي لنا الشر من غزة إلى طهران ومن شواطئ لبنان إلى سوريا"، قائلا: "لا تجربونا، إسرائيل ستستخدم قوتها إزاء أي تهديد وأي عدو كان".
ورأى يائير لابيد أن "إسرائيل هي دولة تسعى للسلام وتمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط بما فيها الفلسطينيين"، ووجّه حديثه للفلسطينيين، قائلا: "آن الأوان لاعترافكم بأننا لن نرحل من هنا فدعونا نتعلم كيف يمكننا العيش معا".
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