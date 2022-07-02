يائير لابيد: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، في أول خطاب له، إن اتفاقات التطبيع مع دول عربية "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة لإسرائيل.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة من ناحية الزخم الأمني والاقتصادي الذي أنتجته "قمة النقب" مع الإمارات ومصر والبحرين والمغرب.
رئيس الوزراء لابيد:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 2, 2022
"نؤمن بأن اتفاقيات إبراهيم تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل في قمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب. وسيكون هناك خير كبير في الاتفاقيات التي سيتم ابرامها مستقبلا".
وأكد لابيد أن هذه النعمة الكبيرة ستكون أكبر من خلال الاتفاقات التي سيتم إبرامها في المستقبل.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن التهديد الإيراني هو التهديد الأول لإسرائيل، وبأن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قواتها على الحدود الإسرائيلية. وهو ما نقلته عنه القناة العبرية الـ 12.
ראש הממשלה @yairlapid בהצהרה ראשונה מאז נכנס לתפקידו: "מדינת ישראל גדולה יותר מכל אחד מאיתנו - היא הייתה כאן לפנינו ותהיה הרבה אחרינו. בשביל הדורות הבאים אנחנו צריכים לבחור בטוב משותף ובמה שמחבר אותנו. תמיד יהיו מחלוקות - אך עלינו לזכור שיש לכולנו את אותה מטרה: ישראל חזקה"— החדשות - N12 (@N12News) July 2, 2022
ووجّه لابيد تحذيرا لمن أسماهم بـ "كل من يبتغي لنا الشر من غزة إلى طهران ومن شواطئ لبنان إلى سوريا"، قائلا: "لا تجربونا، إسرائيل ستستخدم قوتها إزاء أي تهديد وأي عدو كان".
ورأى يائير لابيد أن "إسرائيل هي دولة تسعى للسلام وتمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط بما فيها الفلسطينيين"، ووجّه حديثه للفلسطينيين، قائلا: "آن الأوان لاعترافكم بأننا لن نرحل من هنا فدعونا نتعلم كيف يمكننا العيش معا".