https://arabic.sputniknews.com/20220703/أنصار-الله-تشترط-معالجة-القضايا-الإنسانية-والاقتصادية-لتمديد-الهدنة-الأممية-1064590163.html

"أنصار الله" تشترط معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية لتمديد الهدنة الأممية

"أنصار الله" تشترط معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية لتمديد الهدنة الأممية

اشترطت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاقات تشمل كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية لتمديد هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T17:48+0000

2022-07-03T17:48+0000

2022-07-03T17:48+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

الحكومة اليمنية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg

القاهرة - سبوتنيك. قال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، حسين العزي عبر "تويتر": "‏إذا لم تتحقق اتفاقات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات فأعتقد أنه لن يكون هناك مجالا لأي تمديدات زائفة".وأضاف: "بإذن الله سيكون الجميع مع الجيش واللجان [في إشارة مسلحي الجماعة والقوات الموالية لها] لاستئناف معارك التحرير والتحرر دفعة واحدة ودون أي توقف".وفي الثاني من يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/الحكومة-اليمنية-تؤكد-تعاطيها-الإيجابي-مع-الهدنة-وتتهم-الحوثيين-بتهديد-استمرارها-1064575182.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الحكومة اليمنية