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https://arabic.sputniknews.com/20220703/إعلام-فض-دور-الانعقاد-الثاني-لمجلس-النواب-المصري-الثلاثاء-1064565302.html
إعلام: فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري الثلاثاء
إعلام: فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري الثلاثاء
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي سيعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل عن خطوة مهمة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:45+0000
2022-07-03T08:45+0000
البرلمان المصري
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ونقل موقع "مصراوي" عن المصادر ذاتها أن جبالي سيعلن عن فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.وتشير اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن تمتد إجازة البرلمان من الأربعاء القادم حتى أول أسبوع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.وتنص المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس البلاد مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفي حال لم تتم دعوته يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
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البرلمان المصري

إعلام: فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري الثلاثاء

08:45 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Said Shahat
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كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي سيعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل عن خطوة مهمة.
ونقل موقع "مصراوي" عن المصادر ذاتها أن جبالي سيعلن عن فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
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وتشير اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن تمتد إجازة البرلمان من الأربعاء القادم حتى أول أسبوع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وتنص المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس البلاد مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفي حال لم تتم دعوته يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
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