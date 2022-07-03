https://arabic.sputniknews.com/20220703/إيران-تكشف-عن-تصنيع-طائرة-نفاثة-متطورة-1064573259.html
إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة
إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة
كشفت الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تصنيع وإنتاج طائرة نفاثة متطورة تابعة للقوات المسلحة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:49+0000
2022-07-03T11:49+0000
2022-07-03T11:49+0000
أخبار إ]يران
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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة، بحسب وكالة "فارس".وأثناء الزيارة اطلع آشتياني عن كثب مراحل تصميم وإنتاج وتصنيع طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة المتطورة.وقال العميد آشتياني: إن "إنتاج طائرة التدريب النفاثة "ياسين" يتطلب تآزر وتعاون جميع أركان وزارة الدفاع في ضوء مهمة تدريب الطيارين".تأتي زيارة آشتياني في سياق زياراته التفقدية الجادة التي تهدف لتنفيذ المشاريع البحثية والإنتاجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبد-اللهيان-ردا-على-رسالة-الكاظمي-إيران-ترحب-بالتطبيع-مع-السعودية-1064566963.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إ]يران
إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة
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كشفت الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تصنيع وإنتاج طائرة نفاثة متطورة تابعة للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة، بحسب وكالة "فارس"
.
وأثناء الزيارة اطلع آشتياني عن كثب مراحل تصميم وإنتاج وتصنيع طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة المتطورة.
وقال العميد آشتياني: إن "إنتاج طائرة التدريب النفاثة "ياسين" يتطلب تآزر وتعاون جميع أركان وزارة الدفاع في ضوء مهمة تدريب الطيارين".
تأتي زيارة آشتياني في سياق زياراته التفقدية الجادة التي تهدف لتنفيذ المشاريع البحثية والإنتاجية.