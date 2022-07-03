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إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة
إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة
كشفت الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تصنيع وإنتاج طائرة نفاثة متطورة تابعة للقوات المسلحة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:49+0000
2022-07-03T11:49+0000
أخبار إ]يران
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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة، بحسب وكالة "فارس".وأثناء الزيارة اطلع آشتياني عن كثب مراحل تصميم وإنتاج وتصنيع طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة المتطورة.وقال العميد آشتياني: إن "إنتاج طائرة التدريب النفاثة "ياسين" يتطلب تآزر وتعاون جميع أركان وزارة الدفاع في ضوء مهمة تدريب الطيارين".تأتي زيارة آشتياني في سياق زياراته التفقدية الجادة التي تهدف لتنفيذ المشاريع البحثية والإنتاجية.
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أخبار إ]يران

إيران تكشف عن تصنيع طائرة نفاثة متطورة

11:49 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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كشفت الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تصنيع وإنتاج طائرة نفاثة متطورة تابعة للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة، بحسب وكالة "فارس".
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وأثناء الزيارة اطلع آشتياني عن كثب مراحل تصميم وإنتاج وتصنيع طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة المتطورة.
وقال العميد آشتياني: إن "إنتاج طائرة التدريب النفاثة "ياسين" يتطلب تآزر وتعاون جميع أركان وزارة الدفاع في ضوء مهمة تدريب الطيارين".
تأتي زيارة آشتياني في سياق زياراته التفقدية الجادة التي تهدف لتنفيذ المشاريع البحثية والإنتاجية.
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