https://arabic.sputniknews.com/20220703/البعثة-التجارية-المالطية-تزور-الإمارات-منتصف-سبتمبر-2022-1064579802.html
البعثة التجارية المالطية تزور الإمارات منتصف سبتمبر 2022
البعثة التجارية المالطية تزور الإمارات منتصف سبتمبر 2022
التقى حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وماريا كاميليري كاليجا، سفيرة مالطا لدى الدولة، لمناقشة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:13+0000
2022-07-03T14:13+0000
2022-07-03T14:13+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتهدف الزيارة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة ومالطا وتعزيز التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية عبر القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وشدد ابن سالم خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في مالطا في يناير/ كانون الثاني الماضي وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن استعداد الغرفة إنجاح الزيارة من خلال تطوير برنامج مشترك بالتنسيق مع جميع الغرف الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.من جانبها أشادت السفيرة بالعلاقات الإماراتية المالطية، وسلطت الضوء على أهداف زيارة وفد بلادها التجاري، والتي تشمل التعرف على المزايا والحوافز التي تقدمها دولة الإمارات لجذب الاستثمارات عبر الابتكار الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.كما دعت المؤسسات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف فرص الشراكة في هذه القطاعات مع نظرائهم المالطيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/-4-من-أصل-5-أمريكيين-مصابين-بالسكري-تثقلهم-الديون-لدفع-ثمن-الأنسولين-1064578958.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البعثة التجارية المالطية تزور الإمارات منتصف سبتمبر 2022
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التقى حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وماريا كاميليري كاليجا، سفيرة مالطا لدى الدولة، لمناقشة الاستعدادات لزيارة البعثة التجارية المالطية إلى البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول.
وتهدف الزيارة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة ومالطا وتعزيز التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية عبر القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشدد ابن سالم خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في مالطا في يناير/ كانون الثاني الماضي وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن استعداد الغرفة إنجاح الزيارة من خلال تطوير برنامج مشترك بالتنسيق مع جميع الغرف الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها أشادت السفيرة بالعلاقات الإماراتية المالطية، وسلطت الضوء على أهداف زيارة وفد بلادها التجاري، والتي تشمل التعرف على المزايا والحوافز التي تقدمها دولة الإمارات لجذب الاستثمارات عبر الابتكار الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما دعت المؤسسات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف فرص الشراكة في هذه القطاعات مع نظرائهم المالطيين.