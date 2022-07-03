https://arabic.sputniknews.com/20220703/الجيش-الليبي-يتهم-بعض-الأطراف-بمحاولة-استغلال-المظاهرات-وتحويلها-إلى-نزاع-مسلح-1064596508.html

الجيش الليبي يتهم بعض الأطراف بمحاولة استغلال المظاهرات وتحويلها إلى نزاع مسلح

الجيش الليبي يتهم بعض الأطراف بمحاولة استغلال المظاهرات وتحويلها إلى نزاع مسلح

أكد الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، أن "هناك أطرافا تحاول استغلال المظاهرات بغرض تحويلها إلى نزاع مسلح"، مطالباً بالتزام السلمية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T21:13+0000

2022-07-03T21:13+0000

2022-07-03T21:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريحات مع قناة العربية-الحدث، أن قواته "ملتزمة بحماية المتظاهرين"، مؤكداً على أن "الجيش لن يخذل الشعب إطلاقا".وأعلن المسماري، تصدّي الجيش لكل من يحاول تغيير مسار المظاهرات، وأنه سيتدخل في حال تعرضهم لأي تهديد، لافتا إلى أن التظاهر حق من حقوق الليبيين.وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضية، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.ووفقا لمراسل سبوتنيك فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.من جهة أخرى، تظاهر العشرات في العاصمة طرابلس الجمعة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية.ووصف المتظاهرون "الأجسام السياسية الحالية بالبلاد، بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/قذاف-الدم-يرد-على-اتهام-عقيلة-صالح-لأنصار-القذافي-باقتحام-البرلمان-الليبي-في-طبرق-1064591915.html

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