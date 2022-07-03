https://arabic.sputniknews.com/20220703/قذاف-الدم-يرد-على-اتهام-عقيلة-صالح-لأنصار-القذافي-باقتحام-البرلمان-الليبي-في-طبرق-1064591915.html

قذاف الدم يرد على اتهام عقيلة صالح لأنصار القذافي باقتحام البرلمان الليبي في طبرق

قذاف الدم يرد على اتهام عقيلة صالح لأنصار القذافي باقتحام البرلمان الليبي في طبرق

علقت جبهة "النضال الوطني" في ليبيا بقيادة أحمد قذاف الدم، على اتهام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لأنصار القذافي، باقتحام البرلمان في طبرق، معربة عن "اندهاشها... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T18:45+0000

2022-07-03T18:45+0000

2022-07-03T18:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

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واعتبرت الجبهة، في بيان لها، "هذا الاتهام تجنيا على حراك الليبيين الأحرار، الذي غطى ربوع الوطن"، مؤكدة أن "الغوغائية هي التي أوصلت الليبين جميعاً عام 2011 إلى هذا المكان الذي لا يليق بشعب حر مجاهد، قدم قوافل من الشهداء جيلاً بعد جيل، كان آخرها المواجهة الباسلة لشعبنا مع الحلف الأطلسي"، على حد قوله.وأعربت الجبهة عن تمنياتها أن يتدارك عقيلة صالح الأمر ولا يزيد الأمر اشتعالاً، مؤكدة أن "أعضاء البرلمان هم أبناءنا وأخوتنا ونعرف آن الأمر خرج من أيدي الليبيين منذ أن أوقع الغرب عقوبات على عقيلة عندما صدح بالحق"، وفقا للبيان.وأكدت الجبهة بأن "ما يحدث في ليبيا الآن هو حراك شعبي لا يسوقه أحد، سوى الروح الوطنية، التي تؤكد بأن المعركة الواجبة اليوم هي معركة أنقاذ وطن، يتاَكل كل صبح ويدير فيه الغرب الفوضى، طوال عقد من الزمن، لتتحول ليبيا إلى دولة فاشلة، وتوضع تحت الوصاية، ونزول قوات غربية مبررين بأننا غير مسؤولين".وأضاف البيان أن "خروج جماهير شعبنا جاء لقطع الطريق على كل ذلك، بعد أن بلغ السيل الزبى، والبؤس مداه، وإنقاذ مايمكن إنقاذه ذلك ماينبغي أن يكون هدفنا"، متابعا: "في ذات الوقت لا نرى مبرر لفشل كافة الحوارات والحجج التي تعطل الخروج من هذا التشرذم، فهذه مرحلة أستثنائية، فلا قيود على الجنسية أو المهنة، طالما سيختار الشعب، وإلا ستفتح ملفات مرشحين يحملون الجنسية الليبية، وهم جواسيس، ولديهم ملفات لدى أجهزة الدولة".ودعت جبهة "النضال الوطني" في ختام بيانها، الجميع إلى أن "يخطوا للأمام، قبل أن يأتي يوم لا نلوم فيه إلا أنفسنا"، مؤكدة أنه "لا شرعية اليوم سوى لثلاث ملايين ليبي، قرروا الانتخابات، وإليهم يرجع الأمر دون غيرهم".وطالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، الحكومة بقيادة فتحي باشاغا تلبية احتياجات المواطنين، في وقت تشهد البلاد منذ يومين احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.وقال عقيلة صالح، في حوار مع قناة "العربية"، إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضية، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.ووفقا لمراسل سبوتنيك فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.

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أخبار ليبيا اليوم